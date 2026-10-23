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Линдблад и Бортолето стартуют в Остине с потерей позиций

В Остине Арвид Линдблад и Габриэль Бортолето превысили лимит элементов силовой установки и потеряют позиции на старте воскресной гонки Формулы-1.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.10.2026, 21:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

В пятницу в Остине на болидах шести гонщиков заменили компоненты силовой установки.

Арвид Линдблад получил шестой в сезоне двигатель внутреннего сгорания, превысив установленный лимит. Из-за этого гонщик Racing Bulls потеряет несколько позиций на старте воскресной гонки.

Габриэль Бортолето установили четвёртый накопитель энергии в сезоне, что также превысило разрешённое количество. Гонщик Audi будет оштрафован потерей позиций на старте.

Помимо накопителя энергии, на машине Бортолето заменили турбину, выхлопную систему, блок управляющей электроники и периферийные элементы силовой установки. Все эти компоненты укладываются в допустимый лимит.

Франко Колапинто получил новый блок управляющей электроники. Оскар Пиастри, Кими Антонелли и Карлос Сайнс использовали новые периферийные элементы силовой установки. Замены соответствуют разрешённым нормам, поэтому гонщики Alpine, McLaren, Mercedes и Williams избежали штрафов.

Источник

FIA (593)Audi (368)Габриэль Бортолето (172)Racing Bulls (311)Арвид Линдблад (104)

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