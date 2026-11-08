Линдблад и Бортолето начнут гонку с потерей позиций

После квалификации Гран При Сан-Паулу на автомобилях двух гонщиков заменили элементы силовых установок.

Арвид Линдблад получил седьмой двигатель внутреннего сгорания и шестую турбину. Поскольку обе замены превышают разрешённое количество на сезон, гонщик Racing Bulls будет оштрафован потерей позиций на старте.

На машине гонщика Audi Габриэля Бортолето установили шестой накопитель энергии и шестой блок управляющей электроники. Эти замены также превысили допустимое количество на сезон, поэтому бразилец потеряет позиции на старте домашней гонки.