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Линдблад и Бортолето начнут гонку с потерей позиций

Арвид Линдблад и Габриэль Бортолето потеряют позиции на старте Гран При Сан-Паулу из-за замены элементов силовой установки сверх сезонного лимита.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.11.2026, 17:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

После квалификации Гран При Сан-Паулу на автомобилях двух гонщиков заменили элементы силовых установок.

Арвид Линдблад получил седьмой двигатель внутреннего сгорания и шестую турбину. Поскольку обе замены превышают разрешённое количество на сезон, гонщик Racing Bulls будет оштрафован потерей позиций на старте.

На машине гонщика Audi Габриэля Бортолето установили шестой накопитель энергии и шестой блок управляющей электроники. Эти замены также превысили допустимое количество на сезон, поэтому бразилец потеряет позиции на старте домашней гонки.

Источник

Audi (393)Габриэль Бортолето (184)Racing Bulls (337)Арвид Линдблад (117)

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