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Лимитированная версия Stark VARG SM Sköll распродана менее чем за 48 часов

Stark VARG SM Skoll: 500 электрических супермотоциклов распродали за 48 часов, а рекорд круга на трассе Ситжес-Террамар раскрыли после распродажи
РедакцияР
Редакция
06.10.2026, 13:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Stark Future сообщила, что ограниченная серия из 500 электрических супермотоциклов VARG SM Skoll полностью распродана менее чем за 48 часов. Продажи во всем мире начались в 11:00 среды, 16 сентября. К пятнице, 18 сентября, все мотоциклы были заказаны. Повторный выпуск модели не планируется.

Фото: Carsweek.ru

Пресс-релиз Stark под названием «Угнать за 48 часов» был опубликован только после премьеры фильма «VARG SM Sköll — Террамар. Мы побили еще один рекорд», которая состоялась 20 сентября. В документе подтверждается, что VARG SM Sköll претендует на абсолютный рекорд по времени прохождения круга на автодроме Ситжес-Террамар. Предыдущий лучший результат принадлежал испанцу Карлосу Сайнсу.

Как сообщает портал Motorcycle, рекорд установили 10 сентября — за шесть дней до начала продаж модели. Результат сохраняли в тайне до выхода фильма. Все 500 экземпляров были проданы, несмотря на то, что покупатели не знали о недавнем достижении мотоцикла. VARG SM Sköll превзошел результат, установленный двукратным чемпионом мира по ралли на автомобиле Redbull Audi R8 — GT3 и остававшийся недостижимым четырнадцать лет.

Фото: Carsweek.ru

В этом году Stark уже во второй раз представляет мотоцикл с лимитированным выпуском, который полностью распродают за рекордно короткий срок. Ранее компания выпустила 200 VARG MX Factory Editions и 300 VARG EX. Обе серии имели индивидуальную нумерацию, были ограниченными и разошлись до установленного срока.

При создании Skoll компания выбрала для VARG SM направление, отличающееся от подхода большинства производителей лимитированных моделей. Вместо ярких цветов и выразительных декоративных элементов мотоцикл выполнен в глубоком черном цвете. Для деталей из разных материалов применялись различные способы окрашивания: порошковое покрытие, анодирование и обычная обработка. Каждый элемент окрашивали отдельно, что позволило выдержать единый глубокий черный цвет.

Лимитированная серия уже распродана, однако стандартный VARG SM по-прежнему доступен для заказа.

Уникальные мотоциклы продают и в России. Ранее сообщалось, что в Самаре выставили на продажу кастомный Triumph Thunderbird LT.

Фото: mcn, newatlas

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