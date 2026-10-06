Лимитированная версия Stark VARG SM Sköll распродана менее чем за 48 часов

Компания Stark Future сообщила, что ограниченная серия из 500 электрических супермотоциклов VARG SM Skoll полностью распродана менее чем за 48 часов. Продажи во всем мире начались в 11:00 среды, 16 сентября. К пятнице, 18 сентября, все мотоциклы были заказаны. Повторный выпуск модели не планируется.

Фото: Carsweek.ru

Пресс-релиз Stark под названием «Угнать за 48 часов» был опубликован только после премьеры фильма «VARG SM Sköll — Террамар. Мы побили еще один рекорд», которая состоялась 20 сентября. В документе подтверждается, что VARG SM Sköll претендует на абсолютный рекорд по времени прохождения круга на автодроме Ситжес-Террамар. Предыдущий лучший результат принадлежал испанцу Карлосу Сайнсу.

Как сообщает портал Motorcycle, рекорд установили 10 сентября — за шесть дней до начала продаж модели. Результат сохраняли в тайне до выхода фильма. Все 500 экземпляров были проданы, несмотря на то, что покупатели не знали о недавнем достижении мотоцикла. VARG SM Sköll превзошел результат, установленный двукратным чемпионом мира по ралли на автомобиле Redbull Audi R8 — GT3 и остававшийся недостижимым четырнадцать лет.

Фото: Carsweek.ru

В этом году Stark уже во второй раз представляет мотоцикл с лимитированным выпуском, который полностью распродают за рекордно короткий срок. Ранее компания выпустила 200 VARG MX Factory Editions и 300 VARG EX. Обе серии имели индивидуальную нумерацию, были ограниченными и разошлись до установленного срока.

При создании Skoll компания выбрала для VARG SM направление, отличающееся от подхода большинства производителей лимитированных моделей. Вместо ярких цветов и выразительных декоративных элементов мотоцикл выполнен в глубоком черном цвете. Для деталей из разных материалов применялись различные способы окрашивания: порошковое покрытие, анодирование и обычная обработка. Каждый элемент окрашивали отдельно, что позволило выдержать единый глубокий черный цвет.

Лимитированная серия уже распродана, однако стандартный VARG SM по-прежнему доступен для заказа.

Уникальные мотоциклы продают и в России. Ранее сообщалось, что в Самаре выставили на продажу кастомный Triumph Thunderbird LT.

Фото: mcn, newatlas