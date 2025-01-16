Автомобиль Alpina B8 GT, ограниченный изданием и способный разгоняться до 204 миль в час, – идеальный выбор для автобана.

Самая мощная модель Alpina была представлена в виде ограниченной версии B8 GT. Этот изящный четырехдверный автомобиль основан на BMW M850i Gran Coupé, но обладает значительно большей мощностью и крутящим моментом, оставляя даже собственный M8 Competition от BMW позади.

Цена B8 GT в Великобритании составит £191 300, и ограничится всего 99 единицами по всему миру.

Новинка обладает пиковой мощностью в 625 л.с. и крутящим моментом 850 Нм - увеличение на 13 л.с. и 50 Нм по сравнению с обычной B8, а также превышает 616 л.с. и 750 Нм у M8 Competition.

Дополнительная производительность получена благодаря знакомому турбированному 4,4-литровому двигателю V8, который имеет настройки управления двигателем и выпускной системы.

Мощность передается на все четыре колеса через восьмиступенчатую трансмиссию ZF, которая была оптимизирована для дополнительной мощности и крутящего момента. Система полного привода также была улучшена с помощью модифицированного раздаточного ящика, и были внесены дополнительные изменения в электронный блокировку дифференциала на задней оси.

Результат всех этих изменений отражен в показателях производительности автомобиля, поскольку B8 GT будет разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 3,3 секунды, до 200 км/ч за 10,4 секунды и развивать внушительную максимальную скорость 328 км/ч.