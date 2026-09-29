Названы пять самых выгодных подержанных автомобилей: ликвидные и недорогие в обслуживании

Россиянам, которые планируют приобрести автомобиль с пробегом, с точки зрения сочетания цены и качества стоит обратить внимание на Hyundai, Kia и Volkswagen в массовом сегменте, а также на BMW и Mercedes-Benz в премиальном. Об этом сообщил замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом АГ «Авилон» Роман Титов.

«Если говорить о моделях с пробегом, которые сейчас выглядят наиболее привлекательно с точки зрения соотношения цены и качества, я бы выделил пять: Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo — из массового сегмента, Mercedes-Benz E-Class и BMW X5 — из премиального», — посоветовал Роман Титов.

Эксперт отметил, что все перечисленные автомобили широко представлены на вторичном рынке. Кроме того, они сравнительно недороги в обслуживании и сохраняют высокую ликвидность при последующей перепродаже.

Ранее НАПИ оценило российский парк такси с действующими разрешениями. В число наиболее распространенных моделей вошли Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo.

Портал «Дром» также назвал самые популярные автомобили с пробегом в России по итогам минувшего лета. Среди наиболее востребованных немецких моделей оказались Volkswagen Polo и Mercedes-Benz E-Class.

Одновременно эксперты зафиксировали трехкратное увеличение доли китайских марок среди автомобилей с пробегом возрастом от трёх до семи лет. К началу сентября 2026 года на них приходилось 20% этого сегмента, а количество предложений за восемь месяцев выросло в 2,5 раза.