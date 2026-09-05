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Лиама Лоусона ожидают штраф и потеря позиций

Лиаму Лоусону грозит штраф с потерей позиций на старте гонки в Монце: Red Bull Racing могла превысить лимит замен элементов силовой установки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.09.2026, 16:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Лиам Лоусон получит штраф и потеряет несколько позиций на старте воскресной гонки в Монце.

FIA пока официально не подтверждала эту информацию. Однако накануне технический директор Red Bull Racing Пьер Ваше заявил, что в пятничных тренировках новозеландец работал по программе, отличавшейся от программы его напарника, с учётом старта с более низкой позиции.

По данным из паддока, в Red Bull Racing приняли решение заменить отдельные элементы силовой установки, превысив разрешённое на сезон количество.

Официальное подтверждение замен и штрафа со стороны FIA ожидается позднее.

Источник

Red Bull Racing (1027)Лиам Лоусон (220)

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