Лиама Лоусона ожидают штраф и потеря позиций

Лиам Лоусон получит штраф и потеряет несколько позиций на старте воскресной гонки в Монце.

FIA пока официально не подтверждала эту информацию. Однако накануне технический директор Red Bull Racing Пьер Ваше заявил, что в пятничных тренировках новозеландец работал по программе, отличавшейся от программы его напарника, с учётом старта с более низкой позиции.

По данным из паддока, в Red Bull Racing приняли решение заменить отдельные элементы силовой установки, превысив разрешённое на сезон количество.

Официальное подтверждение замен и штрафа со стороны FIA ожидается позднее.