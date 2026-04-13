Лиам Лоусон обеспокоен темпом Racing Bulls

Лиам Лоусон, выступающий за Racing Bulls, набрал десять очков по итогам первых трёх этапов нынешнего сезона. Тем не менее, пилот выражает обеспокоенность скоростью болида своей команды.

Неожиданный перерыв в календаре, вызванный отменой этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии, пришёлся как нельзя кстати для Racing Bulls. Лоусон отмечает, что дополнительное время позволит коллективу сосредоточиться на доработке автомобиля VCARB03.

«Честно говоря, наша машина не так и быстра, но нам всё равно удалось трижды заработать очки. Поэтому когда в нашем распоряжении окажется действительно быстрая машина, тогда мы окажемся в гораздо лучшем положении. И если мы продолжим принимать правильные решения, как принимали их в начале сезона, то нас ждут захватывающие времена», — поделился Лиам Лоусон.

Пилот подчеркнул, что пауза в чемпионате принесёт команде пользу, ведь появится дополнительное время для работы с машиной. Racing Bulls уже наметила планы по внедрению технических новинок, которые будут реализованы в ближайших гонках. Лоусон выразил надежду, что в апреле команда сможет основательно подготовиться к продолжению сезона.

По его мнению, предстоящий перерыв — также возможность для работы над надёжностью болида. Лоусон отметил, что аналогичными задачами займутся и другие команды, однако Racing Bulls намерена сделать всё возможное, чтобы быть в оптимальной форме к возобновлению чемпионата.