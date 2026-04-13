Лиам Лоусон обеспокоен темпом Racing Bulls

Лиам Лоусон о результатах Racing Bulls: гонщик рассказал о проблемах с скоростью VCARB03 и планах команды использовать паузу для доработки машины.
Иннокентий Петров
13.04.2026, 13:51·2 мин
Фото: F1news.ru

Лиам Лоусон, выступающий за Racing Bulls, набрал десять очков по итогам первых трёх этапов нынешнего сезона. Тем не менее, пилот выражает обеспокоенность скоростью болида своей команды.

Неожиданный перерыв в календаре, вызванный отменой этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии, пришёлся как нельзя кстати для Racing Bulls. Лоусон отмечает, что дополнительное время позволит коллективу сосредоточиться на доработке автомобиля VCARB03.

«Честно говоря, наша машина не так и быстра, но нам всё равно удалось трижды заработать очки. Поэтому когда в нашем распоряжении окажется действительно быстрая машина, тогда мы окажемся в гораздо лучшем положении. И если мы продолжим принимать правильные решения, как принимали их в начале сезона, то нас ждут захватывающие времена», — поделился Лиам Лоусон.

Пилот подчеркнул, что пауза в чемпионате принесёт команде пользу, ведь появится дополнительное время для работы с машиной. Racing Bulls уже наметила планы по внедрению технических новинок, которые будут реализованы в ближайших гонках. Лоусон выразил надежду, что в апреле команда сможет основательно подготовиться к продолжению сезона.

По его мнению, предстоящий перерыв — также возможность для работы над надёжностью болида. Лоусон отметил, что аналогичными задачами займутся и другие команды, однако Racing Bulls намерена сделать всё возможное, чтобы быть в оптимальной форме к возобновлению чемпионата.

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
