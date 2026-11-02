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Лиам Лоусон набрал очки, стартовав с пит-лейна

Лиам Лоусон занял седьмое место в Мехико после штрафов Пиастри и Колапинто, а Арвид Линдблад сошёл после столкновения. Racing Bulls ждёт этап в Бразилии.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.11.2026, 05:23·2 мин
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Фото: F1news.ru

Лиам Лоусон завершил гонку в Мехико девятым, однако после штрафов Оскара Пиастри и Франко Колапинто переместился на седьмое место итогового протокола. Его напарник по Racing Bulls Арвид Линдблад не финишировал из-за столкновения с Оскаром Пиастри.

Лиам Лоусон (7-й): «Сложная гонка, но позитивно, что удалось заработать очки после старта с пит-лейн. Я считаю, что у нас был потенциал отыграть ещё больше позиций, поскольку у машины есть скорость. Тем не менее, мы в отличной форме перед следующем этапом в Бразилии.

Жаль, что Арвид не смог финишировать, но я рад, что он в порядке. Как команда мы продолжим бороться за пятое место в Кубке конструкторов».

Арвид Линдблад (сход): «В гонке мы не добились результата, на который рассчитывали. У меня были хорошие шансы заработать очки, поэтому очень жаль, что мы с Оскаром столкнулись. Радует, что по ходу уик-энда машина была быстра.

После неудач и аварий в Мадриде и Баку я немного потерял ритм и уверенность, но сейчас постепенно прихожу в норму. С нетерпением жду завершения этой серии из трёх гонок подряд на следующей неделе в Бразилии – в Сан-Паулу нас ждёт ещё один интересный уик-энд».

Источник

Лиам Лоусон (251)Арвид Линдблад (111)Racing Bulls (326)

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