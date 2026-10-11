«Я рад, что заработал очки в спринте и гонке», — Лиам Лоусон

В воскресной гонке в Сингапуре лучшим результатом Racing Bulls стало седьмое место Лиама Лоусона. Благодаря этому команда набрала очки в пятом Гран При подряд.

Арвид Линдблад завершил гонку на пятнадцатой позиции. После финиша он признал, что в последнее время не показывает оптимальной формы и недоволен своим пилотированием.

Лиам Лоусон (7-й): «Я очень рад результату и горжусь командой. Последние несколько недель получились достаточно напряжёнными, но команда заработала очки во всех трёх прошедших гонках. Лично мне тоже следовало бы заработать очки во всех трёх гонках, но, по крайней мере, последние несколько уик-эндов прошли по плану.

Я очень рад, что в этот уик-энд заработал очки в спринте и гонке. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы продолжить эту серию и финишировать в десятке каждый уик-энд до конца сезона».

Арвид Линдблад (15-й): «Думаю, мне нужно пересмотреть процедуру старта. Не знаю, ошибся я или что-то пошло не так, но старт получился ужасным. В первом повороте я оказался зажат между машинами, поэтому пришлось тормозить. Если бы я этого не сделал, то трое из нас, вероятно, сошли бы с дистанции. А так я потерял несколько позиций.

Я знал, что меня ждёт длинная гонка, но, к сожалению, возникло много проблем. Я пытался поберечь машину, и из-за этого меня несколько раз обогнали на прямых. Не самый простой день, и нам с командой нужно разобраться, что происходит, и почему последние несколько этапов мне даются сложнее. Кроме того, нужно отдохнуть перед Остином, поскольку мне кажется, что в последние пару недель я был не совсем в своей форме.

В целом, команда показала неплохие результаты в этой строенной серии, но не могу сказать, что доволен своим пилотированием».