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«Я практически не задумываюсь о будущем»: Лиам Лоусон

Лиам Лоусон заявил, что отсутствие контракта на 2027 год не влияет на его уверенность. Racing Bulls может заменить его Николой Цоловым в следующем сезоне.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.10.2026, 01:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

У Лиама Лоусона пока нет контракта на следующий сезон. В Racing Bulls при этом рассматривают кандидатуру Николы Цолов на его место. Однако перед стартом гоночного уик-энда в Мексике Лиам заявил, что неопределённость с соглашением на 2027-й не сказывается ни на его уверенности, ни на результатах.

Лиам Лоусон: «В целом, сезон складывается хорошо. Мы показываем очень сильные результаты и заметно прибавили по сравнению с началом года. Сейчас я чувствую себя очень комфортно за рулём, и у меня хорошее настроение.

В прошлом году я гораздо больше думал о своём будущем, и это, судя по всему, отражалось на моих результатах – я пилотировал не так хорошо, как мог бы. В этом году всё иначе – я практически не задумываюсь о будущем. Учитывая то, как складывается сезон, особенно последние несколько гонок, не вижу смысла переживать о том, что будет дальше.

Я просто стараюсь стабильно выступать. В Формуле 1 это непросто, поскольку на результат влияет множество факторов, но в последнее время мы выступаем очень хорошо. Кроме того, мы боремся за пятое место в Кубке конструкторов, и это тоже помогает мне сохранять концентрацию и оставаться сосредоточенным на работе».

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