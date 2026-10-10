«Я перестарался на финальном круге»: Лиам Лоусон

В Сингапуре оба гонщика Racing Bulls впервые после Гран При Великобритании пробились в финальную часть квалификации. Лиам Лоусон показал девятый результат, а Арвид Линдблад — десятый. Позже оба поднялись на одну позицию из-за штрафа Джорджа Расселла. В команде рассчитывают заработать очки двумя машинами.

Лиам Лоусон (9-й): «В целом, позитивный день. После пятого места в спринте здорово двумя машинами выйти в финал квалификации, однако я буду стартовать с менее выгодной стороны трассы.

Мы очень сильно проводим уик-энд, поэтому обидно, что я не выжал максимум из машины из-за того, что перестарался на финальном круге. Тем не менее, у нас хороший темп, и у меня большие надежды на гонку.

Приятно видеть поддержку болельщиков из Новой Зеландии в Сингапуре. Надеюсь, сможем порадовать зрителей и заработать очки двумя машинами».

Арвид Линдблад (10-й): «В квалификации удалось отыграться после разочаровывающего результата в спринте. Квалификация получилась немного неожиданной, но мне было комфортно в машине во второй сессии, и я выжал из неё максимум.

В финале не хватало сцепления с трассой, поэтому было сложно сложить вместе быстрый круг. Нам нужно проанализировать телеметрию и понять, с чем это связано. Тем не менее, я доволен попаданием в первую десятку и хорошей позицией на старте».