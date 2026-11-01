Лиам Лоусон сообщил: «Я извинился перед Максом за инцидент»

В Мехико команда Racing Bull двумя машинами пробилась в финал квалификации.

Лиам Лоусон (8-й): «Я рад, что мы двумя машинами прошли в финал. Из-за вчерашнего штрафа я буду стартовать на позицию ниже, но главное – мы оказались сильнейшей командой средней группы.

Я извинился перед Максом за пятничный инцидент. Я сделаю выводы на будущее, но сейчас я полностью сосредоточен на гонке. Это сложная трасса, но мне нравится пилотировать нашу машину, я с нетерпением жду гонки и надеюсь заработать очки».

Арвид Линдблад (9-й): «Есть ощущение, что сегодня я не добился максимума – можно было проехать быстрее. Во второй части квалификации я нашел хороший ритм, но, к сожалению, не смог повторить его в финале.

Команда отлично справилась с настройкой машины в этот уик-энд, её управляемость определённо улучшилась, поэтому особенно жаль, что я не завоевал позицию повыше. С нетерпением жду завтрашней гонки – у нас хорошие шансы заработать очки».