Пилоты Racing Bulls уверенно провели пятничные тренировки в Катаре, завершив их на 9-й и 19-й позициях. Лиам Лоусон оказался немного быстрее своего напарника. В первой сессии на машине новозеландца возникла небольшая проблема, однако к вечерней тренировке команде удалось её устранить.

Лиам Лоусон (9-й): «Мы вполне достойно провели тренировки, у нас быстрая машина, и это радует. Между двумя сессиями мы многое изменили в моей VCARB 03, после чего баланс стал намного лучше. Мы продолжим анализировать собранную информацию и внесём окончательные коррективы в настройки, чтобы всё работало так, как надо.

Особых различий в эффективности между резиной разных составов на этой трассе нет, и в гонке это может сыграть более заметную роль, чем в квалификации.

Остальные команды в средней группе выглядят довольно сильно, так что в квалификации посмотрим, кто на каких позициях окажется, но я в предвкушении борьбы».

Арвид Линдблад (10-й): «В первый день уик-энда в Катаре мы отработали вполне уверенно. Здесь очень быстрая трасса, и сложности, для неё характерные, безусловно, отличаются от тех, что были в Лас-Вегасе, но я получил настоящее удовольствие за рулём, и пилотировать было комфортно.

Команда отлично справилась, подбирая базовые настройки, так что я вполне доволен тем, как всё сложилось. Однако в оставшиеся дни уик-энда легко нам не будет. В плане работы с резиной воскресная гонка обещает быть особенно сложной, и чтобы со всем справиться, надо будет действовать очень аккуратно. Но думаю, что мы занимаем неплохие позиции, и я готов к завтрашнему дню».