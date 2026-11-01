Лиам Лоусон начнёт гонку в Мехико с пит-лейна

В воскресенье перед началом Гран При Мехико команда Racing Bulls заменила компоненты силовой установки на автомобиле Лиама Лоусона.

Новозеландский гонщик получил пятый двигатель внутреннего сгорания, пятую турбину, пятую выхлопную систему и седьмой блок периферийных элементов силовой установки. По всем перечисленным компонентам были превышены установленные на сезон лимиты.

Механики Racing Bulls также изменили настройки подвески на машине Лиама Лоусона, нарушив режим «закрытого парка». В результате в качестве штрафа Лоусон начнёт гонку в Мехико с пит-лейн.

В Haas тем временем установили на автомобиль Рио Хиракавы шестой блок периферийных элементов силовой установки. Эта замена не повлечёт за собой штрафных санкций.