Лиам Лоусон: «Старт сезона получился позитивным»

Пресс-служба Racing Bulls опубликовала интервью с Лиамом Лоусоном, в котором пилот подвёл итоги старта сезона, поделился мнением о сотрудничестве с напарником Арвидом Линдбладом и рассказал о ближайших планах команды.

На вопрос о том, как проходит апрельская пауза в чемпионате, Лиам Лоусон сообщил, что провёл более недели в Новой Зеландии. По его словам, поводом для поездки стало оформление нового паспорта. Этот период позволил гонщику провести время с семьёй и покататься на кроссовом мотоцикле. Сейчас Лоусон активно готовится к предстоящему этапу в Майами: в планах работа на симуляторе, а также тренировки на базе команды в Фаэнце.

Оценивая старт текущего сезона, Лоусон отметил, что подготовка прошла успешно, и команда приехала в Мельбурн в отличной форме. По его словам, именно на этом этапе Racing Bulls выглядела даже сильнее, чем на двух других гонках. Лоусон подчеркнул, что команда смогла максимально реализовать потенциал машины.

Пилот добавил, что дальнейшая цель коллектива — повысить эффективность автомобиля. Он выразил уверенность, что это позволит бороться за более высокие позиции. Лоусон напомнил, что в каждом из этапов сезона удалось заработать очки, что создаёт прочную основу для дальнейшего прогресса.

Говоря о ситуации в средней части пелотона, Лоусон отметил высокую плотность борьбы. По его словам, в этом году особенности машины вынуждают выбирать между максимальной скоростью в поворотах, что особенно важно в квалификации, и экономией заряда батареи. Лоусон признал, что нахождение баланса между этими аспектами остаётся одной из самых сложных задач для гонщиков.

Он подчеркнул, что для Racing Bulls этот вопрос пока не столь остро стоит, как для лидеров чемпионата, однако с ростом скорости влияние этого фактора будет усиливаться. Лоусон обратил внимание, что уже на этапе в Японии столкнулся с подобными трудностями.

Пилот также отметил конкурентоспособность силовой установки команды, особенно учитывая, что для двигателя это дебютный сезон. Он выразил уверенность, что по мере увеличения скорости и прижимной силы команда сможет сделать ощутимый шаг вперёд.

Отвечая на вопрос об адаптации к новому техническому регламенту, Лоусон признал, что старт сезона оказался необычным: машины сильно изменились, и процесс привыкания продолжается. Он отметил, что все команды находятся в равных условиях и важно совместно искать эффективные решения. По словам Лоусона, коллектив Racing Bulls пока успешно использует потенциал машины и ожидает важных обновлений в ближайшее время.

Говоря о регламенте, пилот подчеркнул, что главная задача — обеспечение безопасности, особенно в свете событий, произошедших в Японии. Он выразил уверенность, что подобные ситуации не должны повторяться. По мнению Лоусона, скорость машин будет постепенно увеличиваться, что является естественным процессом.

Охарактеризовав атмосферу в команде, Лоусон отметил, что сотрудничество с новым напарником Арвидом Линдбладом складывается спокойно и без сложностей. Он подчеркнул, что этот сезон особенно зависит от слаженной работы коллектива. По словам Лоусона, выступать вместе с Линдбладом приятно, ведь они давно знакомы. Гонщик также положительно оценил дебют Арвида, отметив его высокий уровень выступлений.

Говоря о предстоящих этапах, Лиам Лоусон подчеркнул, что ключевая задача — дальнейшее развитие. Команда готовит важные технические новинки, что особенно актуально в условиях сокращённых сроков подготовки. Для эффективного внедрения обновлений Racing Bulls продолжит активно использовать симулятор.

Лоусон отметил, что с точки зрения надёжности всё складывается успешно, а команда уверенно действует в вопросах стратегии. По итогам первых этапов сезона пилот Racing Bulls охарактеризовал старт как позитивный и выразил намерение продолжать движение вперёд.