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Лиам Лоусон представил гитару собственной именной модели

Лиам Лоусон представит акустическую гитару Taylor LL30 GS Mini Special Edition перед Гран-при США в Остине в рамках музыкальной программы Racing Bulls.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.10.2026, 18:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщики Формулы 1 нередко запускают собственные бренды спортивной одежды и модных аксессуаров, включая солнцезащитные очки. Кроме того, они сотрудничают с производителями премиального алкоголя, выпуская вино и виски.

Лиам Лоусон решил выбрать другой путь. Сегодня была анонсирована презентация акустической гитары LL30 GS Mini Special Edition. Название модели включает инициалы новозеландского гонщика Racing Bulls и номер, под которым он выступает в чемпионате мира.

Производством инструмента займётся калифорнийская компания Taylor Guitars, основанная более полувека назад. На гитарах этой фирмы играют Тэйлор Свифт, лауреат премии Grammy Джейсон Мраз и известный американский блюзовый и джазовый гитарист Лео Коттке. Инструменты Taylor также использовала Долорес О’Риордан — рано ушедшая из жизни вокалистка ирландской группы Cranberries.

Лиам представит свою гитару в следующий четверг в Остине, перед Гран При США. Презентация пройдёт в рамках специального выпуска музыкальной программы Garage Sessions («Гаражные сессии»), которую периодически организует команда Racing Bulls.

Новая гитара получила характерное оформление: её верхняя дека выполнена в розоватой гамме, а «колышки» для крепления струн окрашены в розовый цвет. На защитной накладке изображён номер 30, а на грифе, на крышке анкерного стержня, размещён забавный логотип Лиама, который можно увидеть на всех его шлемах.

Фото: F1news.ru

Лиам Лоусон: «Я начинаю партнёрство с компанией Taylor Guitars и очень этим горжусь. Во времена моего детства отец играл в группе и вдохновил нас с братом заняться музыкой, поэтому я с шести лет играю на гитаре и считаю, что начало выпуска кастомного инструмента – это своего рода завершение этого цикла.

На презентации я сыграю вместе с братом и ещё двумя друзьями, вместе с которыми мы играли в юности. Музыка занимает важное место в моей жизни, по ходу сезона она помогает привести в порядок мысли, поэтому я очень рад возможности выступить в рамках «Гаражных сессий», и мы сможем пообщаться с болельщиками за пределами гоночной трассы».

В программе вечера также примут участие многие американские артисты, работающие в стиле кантри. Организаторы обещают насыщенную музыкальную программу.

Источник

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