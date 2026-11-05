Лиам Лоусон: неопределённость относительно будущего омрачает перспективы

Лиам Лоусон проводит стабильный сезон и за четыре этапа до его завершения занимает девятое место в личном зачёте. При аналогичных результатах любой другой гонщик уже мог бы рассчитывать на место в Racing Bulls в следующем году. Однако команда всерьёз рассматривает Николу Цолова в качестве его возможной замены.

Накануне гоночного уик-энда в Бразилии Лиам признался, что неопределённость относительно будущего не позволяет ему в полной мере радоваться собственным достижениям. В частности, речь идёт о седьмом месте, которое он занял в Мехико.

Лиам Лоусон: «Ситуация, конечно, не простая, ведь хочется как можно больше радоваться хорошим результатам. В Мексике мы провели действительно отличную гонку, хотя весь уик-энд получился очень сложным. Квалификацию я тоже провёл хорошо, но затем получил штраф.

Когда всё складывается таким образом, а твоё будущее по-прежнему остаётся неопределённым, это немного омрачает радость от достигнутого. Конечно, мысли об этом не дают в полной мере насладиться результатами, которых мы добились в последнее время».

Отвечая на вопрос о влиянии неопределённости на его работу за рулём, гонщик Racing Bulls отметил, что наиболее сложным для него стал этап в Мексике.

«Этап в Мехико был особенным случаем, поскольку там мне действительно пришлось тяжело, – продолжил Лиам Лоусон. – Сегодня я уже чувствую себя нормально и жду гонку, ведь мне нравится выступать на этой трассе.

В прошлый уик-энд каждый день складывался непросто из-за всего происходящего вокруг. И хотя гонка получилась отличной, мне, наверное, ещё не удалось отойти от всех событий тех дней. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше. К тому же понимаю, что на этой машине я не всегда могу сделать что-то ещё, чтобы повлиять на ситуацию.

Мы проводим отличный сезон. Я лично доволен своими выступлениями, и команда тоже проводит очень сильный год. Мы оказались в положении, в котором никогда раньше не были. Сезон ещё не закончен, поэтому сейчас наша задача состоит в том, чтобы сохранить отрыв.

Если не считать Мексику, последние гонки доставляли мне настоящее удовольствие. Некоторые из них стали для меня одними из самых приятных за всё время выступлений в Формуле 1».