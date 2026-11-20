В Racing Bulls остались недовольны результатами первого дня уик-энда в Лас-Вегасе.

Лиам Лоусон (16-й): «Первый день в Вегасе позади. Было холодно и дождливо, поэтому мы проехали не так много кругов, как рассчитывали.

Прогноз обещает улучшение погоды в остальные дни, а сегодня мы смогли собрать информацию о поведении машины в переменчивых условиях, что тоже важно. Надеюсь, завтра трасса будет сухой».

Арвид Линдблад (17-й): «Дождь сорвал наши планы, не позволив полноценно поработать на трассе. Во второй тренировке я проехал несколько кругов и смог адаптироваться, постепенно прибавляя в скорости.

На мой взгляд, это трасса с самым низким сцеплением в сезоне, под дождём она становится скользкой, а барьеры вокруг ещё больше всё осложняют.

Я постарался адаптироваться к машине и обрести уверенность, и к концу сессии, когда условия начали улучшаться, я почувствовал себя комфортнее. Посмотрим, что принесёт завтрашний день».