Лиам Лоусон: «Мы лучшие среди команд средней группы»

Лиам Лоусон занял девятое место на этапе в Остине, пропустив вперёд только представителей четырёх сильнейших команд. Для Racing Bulls Гран При США стал шестой гонкой подряд, в которой команда набрала очки. Арвид Линдблад завершил заезд двенадцатым.

Лиам Лоусон (9-й): «Полагаю, это лучший результат, на который мы могли рассчитывать сегодня. В ситуации, когда все лидеры добираются до финиша, для нас девятое место, по сути, максимум возможного. Сегодня мы отлично поработали и хорошо провели гонку. Сделать что-то большее было просто нельзя.

Мы ещё заметно уступаем лидерам, но быть лучшими среди команд средней группы – это позитивный момент. Надеюсь, мы сохраним набранный темп на предстоящих трассах. Огромное спасибо команде за проделанную работу».

Арвид Линдблад (12-й): «Гонка прошла неплохо. К сожалению, старт получился не таким, как я хотел, и мне не удалось отыграть много позиций на первом круге.

На первом отрезке возникли проблемы на шинах Soft, но на Medium ситуация изменилась в лучшую сторону, и второй отрезок я провёл сильнее. Я потерял время в борьбе с Франко Колапинто, так что потом пришлось сильно атаковать, чтобы догнать Пьера Гасли. К сожалению, мне не удалось сократить отставание.

Мы с командой выбрали стратегию двух пит-стопов. В гонке были положительные моменты, но нам вместе нужно всё проанализировать, чтобы понять, что можно было сделать лучше. В целом, мне было комфортно в машине, а прорываться через пелотон оказалось интересно. Мы провели одну из тех гонок, в которой приходилось выкладываться от старта до финиша.

С нетерпением жду возможности вернуться на трассу на следующем этапе в Мехико».