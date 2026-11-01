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Лиаму Лоусону грозит дисквалификация

Лиам Лоусон вызван к стюардам Гран При Мехико: FIA выявила некорректную работу MGU-K на лучшем круге квалификации, гонщику грозит дисквалификация.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.11.2026, 02:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Лиам Лоусон был вызван к стюардам Гран При Мехико после того, как технические службы FIA обнаружили некорректный режим работы мотор-генератора MGU-K на машине новозеландского гонщика Racing Bulls. Нарушение зафиксировали на его лучшем круге во второй части квалификации.

«Гонщик машины №30 нарушил требование, касающееся минимальной мощности MGU-K при пересечении линии на своём самом быстром круге во второй квалификационной сессии. Это нарушение статей C5.12.6 и C5.12.7 Технического регламента», – говорится в официальном документе, направленном на рассмотрение стюардам.

В большинстве подобных случаев нарушение регламента влечёт максимально строгое наказание. Как правило, итогом становится дисквалификация.

Источник

Лиам Лоусон (248)FIA (598)Racing Bulls (323)

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