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Лиам Лоусон заявил: «Это не моя машина»

Лиам Лоусон признался, что не чувствует болид Red Bull Racing своим, но стал увереннее после нескольких гонок, заменяя травмированного Айзека Хаджара.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.09.2026, 19:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

В Мадриде Лиам Лоусон в третий уик-энд подряд выступит за Red Bull Racing, заменяя получившего травму Айзека Хаджара. При этом гонщик признаёт, что пока не воспринимает болид как «свой».

Лиам Лоусон: «Это не моя машина. В своей машине у вас есть множество мелочей, которые идеально подходят именно вам, а этого невозможно добиться за несколько гонок на этой машине.

Но чем больше времени я провожу за рулём, тем комфортнее мне становится. На самом деле, сложно постоянно переключаться между машинами – они довольно сильно отличаются по управлению, но всё же сейчас я чувствую себя гораздо комфортнее, чем до Зандфорта».

Источник

Лиам Лоусон (226)Red Bull Racing (1039)

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