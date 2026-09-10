Лиам Лоусон заявил: «Это не моя машина»

В Мадриде Лиам Лоусон в третий уик-энд подряд выступит за Red Bull Racing, заменяя получившего травму Айзека Хаджара. При этом гонщик признаёт, что пока не воспринимает болид как «свой».

Лиам Лоусон: «Это не моя машина. В своей машине у вас есть множество мелочей, которые идеально подходят именно вам, а этого невозможно добиться за несколько гонок на этой машине.

Но чем больше времени я провожу за рулём, тем комфортнее мне становится. На самом деле, сложно постоянно переключаться между машинами – они довольно сильно отличаются по управлению, но всё же сейчас я чувствую себя гораздо комфортнее, чем до Зандфорта».