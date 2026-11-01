Лиам Лоусон дисквалифицирован, но допущен к старту

Стюарды Гран При Мехико исключили гонщика Racing Bulls Лиама Лоусона из протокола квалификации из-за несоответствия автомобиля требованиям технического регламента.

После рассмотрения обстоятельств дела и заслушивания представителей команды, гонщика, спортивного директора и сотрудников технического департамента FIA, включая технического делегата FIA, стюарды установили: «после пересечения контрольной линии в конце быстрого круга во второй части квалификации гонщик не сразу убрал ногу с педали газа. В результате не было обеспечено требуемое снижение мощности системы рекуперации энергии (MGU-K) – так называемый «ступенчатый сброс», предусмотренный регламентом.

Команда заявила, что нарушение не принесло Лиаму Лоусону преимущества в скорости. Однако, по мнению стюардов, отсутствие такого преимущества не может служить оправданием несоблюдения Технического регламента. Кроме того, автомобиль обязан соответствовать его требованиям на протяжении всего спортивного мероприятия.

Стюарды также указали, что команда самостоятельно сообщила о нарушении. Тем не менее, существует множество прецедентов, обязывающих стюардов вне зависимости от смягчающих обстоятельств применять штрафные санкции в виде дисквалификации в тех случаях, когда машина не соответствует Техническому регламенту».

Отдельным решением стюарды разрешили Лиаму Лоусону выйти на старт Гран При Мехико с 22-й позиции.