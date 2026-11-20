«АвтоВАЗ» перечислил модели LADA, доступные для покупки по возобновлённой государственной программе льготного автокредитования с 1 декабря 2026 года. В пресс-службе предприятия отметили, что требованиям программы соответствует почти весь актуальный модельный ряд марки.

В список вошли шесть семейств LADA: Granta, Iskra, Vesta, Largus, Niva Legend и Niva Travel. Программа также будет действовать в отношении метановой версии LADA Vesta и специальных модификаций Granta и Vesta с ручным управлением.

Для участия в программе автомобили должны отвечать нескольким обязательным условиям. Они должны быть произведены в России, оснащаться двигателями внутреннего сгорания и стоить не более 2 млн рублей. Кроме того, уровень локализации должен составлять не менее 3000 баллов.

Размер скидки будет определяться с учётом категории покупателя и региона его проживания. Ранее «Автоновости дня» сообщали о возобновлении льготного автокредитования с 1 декабря и новых условиях программы.