Lexus UX 300e снят с производства: «первая электрическая модель Lexus» ушла с рынка

Lexus прекратил продажи своего первого полностью электрического автомобиля UX 300e в Великобритании спустя пять лет с момента выхода модели на рынок. Электрокар был снят с официального сайта марки, однако гибридная версия UX 300h, имеющая идентичный внешний вид, по-прежнему доступна для покупки.

Информация об уходе UX 300e появилась после того, как автомобиль исчез из онлайн-конфигуратора Lexus UK. Представитель компании подтвердил Auto Express, что электрический UX был «снят с продажи в конце 2025 года», однако причины такого решения не были озвучены.

Хотя официального объяснения не последовало, эксперты связывают прекращение продаж модели с невысоким спросом. Согласно данным ресурса 'How Many Left?', с 2021 года в стране было зарегистрировано менее 3 400 экземпляров UX 300e. Для сравнения, только за январь нынешнего года Ford реализовал больше автомобилей Puma, чем Lexus продал электрокаров UX за все пять лет.

Теперь единственным полностью электрическим автомобилем Lexus, представленным в Великобритании, остается более крупный и дорогой кроссовер RZ. Его минимальная стоимость составляет £48,365. Помимо увеличенных габаритов, RZ предлагает значительный запас хода и ускоренную скорость зарядки. На момент публикации Auto Express отмечает привлекательные предложения по лизингу, включая топовую версию Premium+ менее чем за £500 в месяц.

UX 300e комплектовался сравнительно небольшой батареей ёмкостью 54,3 кВт∙ч, что обеспечивало запас хода всего 186 миль по циклу WLTP. Кроме того, модель использовала устаревший разъём зарядки CHAdeMo. В свою очередь, новый Lexus RZ способен проехать до 346 миль на одной зарядке (в зависимости от версии) и пополнить батарею с 10 до 80 процентов всего за 28 минут благодаря максимальной мощности зарядки 150 кВт.

Несмотря на прекращение продаж UX 300e, гибридная версия UX 300h по-прежнему находится в модельной линейке Lexus между компактным LBX и среднеразмерным NX среди гибридных кроссоверов. Минимальная цена UX 300h составляет £38,095, и этот автомобиль конкурирует с такими моделями, как BMW X1 и Audi Q3 последнего поколения.