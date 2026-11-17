Первые летающие автомобили в России, вероятно, появятся в Москве и других городах-миллионниках. Об этом в беседе с ТАСС сообщил основатель компании InnovaTransport и эксперт в сфере транспортного консалтинга Алексей Смирнов. По его словам, появление такого вида транспорта — лишь вопрос времени.

Эксперт отметил, что Москва традиционно становится площадкой для проведения транспортных экспериментов. В дальнейшем опыт использования летающих автомобилей в столице может быть распространён на другие регионы.

Для эксплуатации такого транспорта, считает Алексей Смирнов, потребуется принципиально новая инфраструктура. В частности, необходимо будет определить воздушные коридоры, разработать правила регулирования движения и обеспечить безопасность полётов.

«Возможно, потребуются аналоги привычных нам светофоров и других систем управления транспортными потоками, адаптированные к трехмерному движению», — добавил Алексей Смирнов.

Вместе с тем эксперт считает преждевременным уже сейчас закладывать подобную инфраструктуру в проекты развития российских городов. Сначала, по его мнению, необходимо сформировать нормативную и технологическую основу.