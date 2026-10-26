Ветеран итальянской гоночной журналистики Лео Турини считает Кими Антонелли своим крестником и называет его Гарри Поттером из Болоньи. Он искренне радуется успехам 20-летнего гонщика Mercedes, но не обошёл вниманием и Ferrari.

Независимо от арифметических раскладов, Кими Антонелли заслуживает звания чемпиона мира. В Остине он убедительно доказал это своим выступлением.

Возможно, Антонелли не интересуют расчёты, а его главная цель — демонстрировать своё превосходство. Сложившаяся в чемпионате ситуация этому не мешает.

Арифметика остаётся беспристрастной: в минувшее воскресенье в Техасе Гарри Поттер из Болоньи чемпионом мира не стал. Однако, несмотря на то что результат зависит не только от него, на деле ему удалось добиться гораздо большего.

Кими стремился к победе и не обращал внимания на возможные статистические комбинации или предупреждения, которые, вероятно, кто-то ему высказывал. В Остине Антонелли продемонстрировал свои лучшие качества, начиная с субботней квалификации. Уже на старте гонки он дал понять Максу Ферстаппену, что тому придётся умерить свой пыл.

Всё это лишь подчёркивает уникальность гонщика, которого отличает редкое сочетание чемпионских качеств. Стремление побеждать стало для Кими естественным состоянием, поскольку он прекрасно осознаёт свой талант.

Титул будет обеспечен ему меньше чем через неделю в Мехико. А пока можно спокойно радоваться за наследника славы Альберто Аскари. Готов признать: я ждал этого момента всю жизнь, ведь раньше у меня не было возможности писать о том, что чемпионом мира стал итальянец. Наконец-то это время пришло!

Что касается Ferrari, то дела Скудерии также складываются не так уж плохо. Если придерживаться логики умеренных амбиций, следует отметить, что команда гарантировала себе второе место в Кубке конструкторов, а Льюис Хэмилтон в личном зачёте вплотную приблизился к Джорджу Расселлу.

Однако к этим позитивным обстоятельствам, особенно на фоне блестящего выступления Шарля Леклера, приходится добавить: команде из Маранелло, как обычно, не хватило совсем немного. Оставалось добавить последнее пенни, чтобы получилось целое евро, но этого не произошло.

Машина Ferrari выглядит неплохо, однако с начала сезона её гонщики не завоевали ни одной поул-позиции, а две победы за весь год, откровенно говоря, — слишком мало. Пока мы ждём возможности отпраздновать титул Антонелли, остаётся надеяться, что надежды, не оправдавшиеся в 2026-м, Ferrari всё же реализует в следующем году.