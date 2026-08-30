Лео Турини вспоминает события, произошедшие 50 лет назад

После первых 12 этапов чемпионата 2026 года на счету Ferrari две победы. Болельщики надеются, что обновлённая SF-26 поможет Шарлю Леклеру или Льюису Хэмилтону вновь добиться успеха в Монце — на домашнем для Скудерии Гран При.

Сбудутся ли ожидания болельщиков, покажет только гонка. Лео Турини, ветеран итальянской гоночной журналистики, тем временем вспоминает события, происходившие десятилетия назад на легендарном автодроме и ставшие по-своему знаковыми…

Друзья, которые, как и я, страстно любят Ferrari, нередко спрашивают, какой воскресный день в Монце я считаю самым великим за всё время.

Описать все переживания, связанные с этим дорогим мне местом, невозможно. Поэтому я остановлюсь лишь на нескольких историях, а читатели могут дополнить их собственными воспоминаниями. Печальные и трагические события я в этот список включать не буду, как и эпизоды, о которых знаю только по чужим рассказам.

Итак…

Безусловно, первое место я отдаю 1976 году. Мне было всего 16 лет, и в тот уик-энд я не находился на автодроме. Тем не менее события того сентябрьского уик-энда навсегда остались в моей памяти.

За несколько дней до гонки Ники Лауда впервые приехал во Фьорано. Я своими глазами видел, насколько тяжёлым было его физическое состояние. И всё же, вопреки здравому смыслу, он готовился вернуться на трассу: после страшного пожара на Нюрбургринге не прошло и двух месяцев.

Я хорошо помню, что его ожоги тогда ещё оставались открытыми. Позже я смотрел Гран При Италии по чёрно-белому телевизору вместе с отцом. Он не увлекался гонками: родившись в очень бедной семье, отец в глубине души считал автоспорт почти пустой забавой.

При этом он боготворил Энцо Феррари. Противоречия в этом не было — отец восхищался силой воли и упорством Комендаторе. Я до сих пор помню наше общее чувство восторга, словно судьба позволила нам в прямом эфире увидеть воскрешение Лазаря…

Лауда не выиграл ту гонку и завершил её четвёртым, а победителем стал Ронни Петерсон. Но это всё равно был триумф. Тот Гран При Италии будут помнить всегда.

Нельзя обойти вниманием и гонку 2006 года. Важна она не только потому, что Михаэль Шумахер одержал очередную победу, но и из-за обстоятельств, которые её сопровождали. Я был среди тех, кто знал: после гонки, независимо от результата, немецкий гонщик объявит об уходе из спорта по завершении сезона.

Фото: F1news.ru

Это был уникальный момент, ставший финалом нашего общего приключения, связанного не только с этим великим гонщиком. Когда Михаэль достал лист бумаги и начал читать заявление о скором завершении карьеры, нам показалось, что множество сложных переживаний слились в одно сильное и цельное чувство. Оно также навсегда осталось в памяти.

То событие одновременно принесло грусть и радость, поэтому оно по праву входит в число самых прекрасных моментов. В конечном счёте это история отношений человека и команды, единения таланта и страсти, гения и традиции. Но началась она, как я неоднократно говорил, десятью годами ранее — в 1996-м.

После побед в Испании и Бельгии всё же мало кто верил, что начало триумфальной эры Ferrari уже близко. В способностях Шумахера никто не сомневался, однако оставались вопросы о том, сможет ли вся структура команды из Маранелло соответствовать его уровню. Жана Тодта в то время ещё не считали идеальным менеджером. К тому же в том сезоне двигатели Ferrari взрывались уже на прогревочных кругах, на F310 ломались приводные валы, а проблем возникало ещё немало.

Именно поэтому первая победа Михаэля в Монце имела особое значение. Она была важна не только сама по себе, но и потому, что пришла спустя восемь лет после почти волшебного победного дубля Герхарда Бергера и Микеле Альборето на Гран При Италии 1988 года. Тот успех воспринимался почти как счастливое совпадение и своего рода дань памяти основателю Ferrari, который незадолго до этого ушёл из жизни.

Фото: F1news.ru

Однако в 1996-м все словно одновременно поняли: сам автодром в Монце благословляет Скудерию на путь, который позволит переписать историю…

На этом, пожалуй, остановлюсь. В том числе и потому, что упоминание победы Леклера на Гран При Италии 2019 года, когда он здорово огорчил Льюиса Хэмилтона, может вызвать раздражение у тех, кто просто терпеть не может Шарля. А такие люди есть.