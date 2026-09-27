Лео Турини: сейчас Скудерия переживает упадок

Лео Турини, ветеран итальянской гоночной журналистики, всегда особенно внимательно следит за делами «своих». Теперь к ним относится не только Ferrari, но и гонщик Mercedes Кими Антонелли. После финиша гонки в Баку он откровенно признал: «этот уик-энд можно считать моим худшим в сезоне, в этом нет сомнений».

Уверен, что мой крестник из Болоньи внимательно отнесётся к советам, которые в ближайшие дни даст ему отец, Марко Антонелли. Кими, помимо выдающихся природных способностей, повезло иметь мудрого отца. Марко постоянно напоминает сыну, что скромность и самокритичность являются важнейшими качествами настоящего чемпиона.

В квалификации в Баку Кими ошибся, и это позволило Джорджу Расселлу сократить отставание в личном зачёте. Преимущество итальянца по-прежнему остаётся существенным, однако в будущем ему лучше не допускать подобных промахов. Тем более что у его напарника по Mercedes больше союзников, чем могут представить непосвящённые: он пришёл в этот гараж на несколько лет раньше.

Теперь обратимся к нашей любимой теме — Ferrari. Чтобы не оставалось сомнений, сразу подчеркну: если Кристиан Хорнер когда-нибудь окажется в Маранелло, он быстро поймёт, что взялся за чрезвычайно сложную задачу. То же самое можно сказать и о Фредерике Вассёре, если он сохранит свой пост, а также о любом другом кандидате на эту крайне специфическую должность.

Объясню почему. Сейчас Скудерия переживает спад. Команде нечем хвастаться: результаты остаются совершенно посредственными. Как показала гонка в азербайджанской столице, отставание по мощности от машин с двигателями Mercedes и даже от Red Bull оказалось просто постыдным. Значит, технические новинки, которые Ferrari внедряла на протяжении лета, либо не дают результата, либо уступают темпам развития соперников.

На протяжении уже пяти этапов подряд гонщики Скудерии не поднимались на подиум. При этом Red Bull Racing в Баку была близка к своей первой победе в сезоне. Вчерашняя гонка получилась довольно скучной, а оживляли её лишь аварии, в которых, к счастью, никто не пострадал. Ferrari при этом ни разу не претендовала на действительно значимый результат.

Похоже, в Маранелло уже смирились с происходящим, однако это не может радовать ни руководство команды, ни её болельщиков. В целом поводов для оптимизма немного. Эмоциональное состояние гонщиков напоминает о временах, которые мы слишком часто наблюдали, когда за Скудерию выступали Фернандо Алонсо, Кими Райкконен и Себастьян Феттель. К слову, все они, как и Хэмилтон, являются чемпионами мира.

Каждый из них оказался таким же заложником обстоятельств, как и Шарль Леклер, которому никогда не предоставлялась настоящая возможность бороться за титул. Печально, что эта ситуация не меняется. Те, кто способен хоть каким-то образом повлиять на происходящее, должны вмешаться.