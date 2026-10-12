Лео Турини — о том, чего Ferrari вечно не хватает

Известный итальянский журналист Лео Турини, оценивая события вчерашнего Гран При Сингапура, отметил главную слабость Ferrari: если ситуация развивается не по плану, команде явно не хватает способности переломить ход неудачного сценария.

После странного эпизода, в котором Льюис Хэмилтон промахнулся мимо въезда на пит-лейн, я уже хотел написать, что семикратному чемпиону в его возрасте стоит срочно проверить органы слуха. Впрочем, позже он извинился перед командой.

Теперь несколько слов о Кими Антонелли. Наш «Гарри Поттер» находится всего в одном шаге от титула, а математически не исключено, что через две недели в Остине он уже сможет стать чемпионом мира.

Но сначала стоит обратиться к другой теме. Речь в меньшей степени пойдёт о великолепной победе Макса Ферстаппена в Гран При Сингапура, а прежде всего — о состоянии неполноценности, которое Ferrari никак не удаётся преодолеть и которое вызывает лишь недоумение.

Объясню свою мысль. Теперь, когда Mercedes уже нельзя считать непобедимой командой — по крайней мере, это справедливо по отношению к двум предыдущим гонкам, — мы стали свидетелями возрождения Red Bull Racing. Ей удалось опередить красные машины.

Всё это почти напоминает насмешку судьбы. Однако, вероятно, правильнее сосредоточиться на уроках, которые необходимо извлечь из таких результатов. Ферстаппен и его команда показывают, что по ходу сезона можно изменить сложившуюся тенденцию. Именно этой способности Ferrari постоянно не хватает: умения по-настоящему переломить ход событий.

Разумеется, на этот раз свою роль сыграл Хэмилтон, допустивший слишком много ошибок. Хорошо хотя бы, что он их признал. Но, несмотря на отличную форму Шарля Леклера, на ночной трассе Марина-Бей Ferrari не смогла одолеть Летучего Голландца. Он просто лучший гонщик чемпионата, и сомнений в этом становится всё меньше, даже если сейчас он не претендует на титул.

И вновь вернёмся к будущему чемпиону. Антонелли прекрасно справился с задачей и выдержал прессинг в непростые дни уик-энда, когда сильная жара и влажность лишь усложняли ситуацию. Меня всё больше впечатляет ясность его мышления и то, как лихо он воспользовался эпизодом, в котором Ландо Норрис потерял концентрацию из-за выезда Хэмилтона за пределы трассы. Манёвр Кими стал настоящим шедевром.

Что бы ни говорили, Кими в полной мере заслуживает титула. Он разгромил своего напарника Джорджа Расселла, который пилотирует точно такую же машину. Не знаю, когда начнутся официальные торжества по поводу достижений Антонелли, но уверен, что должен буду искренне его поблагодарить. Надеюсь, я ещё стану свидетелем времени, когда он сядет за руль Ferrari.