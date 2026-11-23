Известный итальянский журналист Лео Турини, как и любой настоящий преданный болельщик Ferrari, задаётся закономерным вопросом: сколько ещё будут продолжаться столкновения между гонщиками команды, из-за которых Скудерия теряет очки, и кто должен отвечать за происходящее.

Сразу уточню: эти строки написаны до того, как стала известна официальная позиция Ferrari по поводу очередного неудачного инцидента на трассе с участием Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона. Однако своё мнение я готов высказать прямо: подобное не должно продолжаться.

Отношения между двумя гонщиками испортились уже давно. В течение нескольких месяцев мы слышим, что команда пыталась решить проблему за закрытыми дверями, что подобное больше не повторится, а оба пилота осознают свою ответственность и готовы объединить усилия ради общей цели.

При этом стоит отметить, что во время безумной гонки в Лас-Вегасе мы увидели немало других примеров острого соперничества между напарниками. Но только два гонщика одной команды сумели нанести ущерб друг другу. В этой ситуации уже не столь важно, кто был прав, а кто виноват. Решение стюардов, возложивших ответственность на монегаска, также можно оставить без внимания.

Эти два гонщика – Леклер и Хэмилтон.

Обычно я с пониманием отношусь к шуткам вроде такой: «Из-за чего ты так расстраиваешься? В конце концов они не боролись за высокий результат, потому что все главные соперники, как всегда, были впереди». Однако сейчас этот аргумент неприемлем.

С ним нельзя согласиться и с учётом дальнейших перспектив. Я по-прежнему упрямо надеюсь, что однажды у Ferrari появится машина, которая позволит бороться за победу в чемпионате.

Возникает вопрос: способны ли вообще Шарль и Льюис ужиться под одной крышей? Как говорил Маркиз дель Грилло, персонаж одной известной кинокомедии, «Я – это я, а ты – никто», но такой подход совершенно не соответствует корпоративной логике.

Неужели Джону Элканну, президенту Ferrari, который так активно поддерживал Хэмилтона, нечего сказать по этому поводу? Устраивает ли его сложившаяся ситуация?

Понимает ли Фредерик Вассёр, что рискует получить репутацию руководителя, которого не слушаются его более высокооплачиваемые подчинённые? Кроме того, всё сильнее кажется, что его карьеру ожидает довольно бесславный финал.

Кто отвечает за положение, из-за которого Ferrari, уже давно не претендовавшая на победу в чемпионате, будет опускаться на всё более дальние позиции в командном зачёте? Нет, так продолжаться не может.

В остальном Гран При Лас-Вегаса стал искусственным спектаклем, который явно порадовал американских болельщиков благодаря бесконечному числу обгонов. Такие гонки вполне можно назвать «Формулой Йо-Йо» по имени известной игрушки, и на некоторых типах трасс они возможны. Но, если кого-то интересует моё мнение, лично мне такой формат откровенно не нравится.

В любом случае закономерно, что победил Макс Ферстаппен, действительно лучший гонщик чемпионата. Голландец выиграл четыре из шести последних гонок, поэтому вполне можно представить, что он и его болельщики уже начинают пересматривать своё мнение о техническом регламенте 2026 года.

Кими Антонелли не смог одержать 10-ю победу в сезоне: под конец гонки в работе силовой установки его Mercedes произошёл некий сбой. Однако вполне допускаю, что в Катаре и Абу-Даби у него ещё появится шанс.

Джордж Расселл, его напарник, вызывает лишь жалость. А вот кто действительно мне понравился, так это Оскар Пиастри, а также Франко Колапинто и Карлос Сайнс.