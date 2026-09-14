Лео Турини уже не удивляют победы Кими Антонелли, особенно когда обстоятельства складываются в пользу итальянского гонщика Mercedes. На этот раз всё выглядело так, будто в происходящем проявился «перст судьбы». Ferrari, любимая команда известного итальянского журналиста, снова не смогла порадовать его результатом.

При желании итоги мадридского уик-энда можно рассматривать как своеобразный знак судьбы. Кими Антонелли вновь одержал победу, однако на этот раз нашему Гарри Поттеру не пришлось прибегать к волшебству.

Я искренне считаю, что ему содействовала Госпожа Удача. Если бы стюарды не объявили режим виртуального автомобиля безопасности, гонку, скорее всего, выиграл бы Ландо Норрис, который заслуживал этого результата. Я уже неоднократно говорил о неадекватности судейских решений, поэтому не стану снова возвращаться к этой теме.

Но обратимся к Антонелли. Даже в такой победе заметен потенциал будущего чемпиона. Если говорить кратко и без преувеличений, после этапа в Мадриде Кими стал значительно ближе к чемпионскому титулу, которого, несомненно, заслуживает.

Не следует забывать, что моему крёстному из Болоньи всего 20 лет, но при этом он демонстрирует удивительную зрелость. Когда Антонелли понимает, что обстоятельства складываются в его пользу, он пилотирует так, как когда-то Ники Лауда или Ален Прост.

Зная о его бойцовском характере и стремлении к зрелищности, я не уверен, что Кими получает удовольствие от слишком лёгких побед. Однако гонка на MadRing показала: он умеет подстраиваться под обстоятельства.

До завершения чемпионата осталось не так много времени. Наверное, подсчитывать всё ещё рано, но Джордж Рассел выступает не лучшим образом, поэтому Антонелли может чувствовать себя в относительной безопасности.

При этом сама трасса в Мадриде оказалась крайне неудачной. Несмотря на масштабность проекта, я бы назвал его своеобразной «потёмкинской деревней». Прогнозы о большом количестве красных флагов не оправдались, однако внимание тех, кто действительно интересуется автоспортом, стоит обратить на другое.

Это стал ещё один Гран При, в котором гонщики Ferrari не смогли подняться на подиум. Если говорить откровенно, уик-энд снова завершился разочарованием. Проблемы с машиной Льюиса Хэмилтона не могут служить оправданием: когда подводит техника, это означает, что что-то идёт не так.

Вместе с тем мне понравилось, как в непростых обстоятельствах действовал Шарль Леклер. Он продемонстрировал психологическую стойкость после всех неприятностей, случившихся в Монце.

В целом в части результатов ничего не изменилось: Скудерия по-прежнему находится на том же уровне. Есть опасения, что в Ferrari могут произойти отставки, хотя гонщиков это, разумеется, не касается. Результаты этапов в Венгрии, Нидерландах, Италии и Испании оказались более чем скромными. Мы ждали прорыва, но вместо него слышали бесконечные обещания, которые так и не были выполнены. Как долго это может продолжаться?