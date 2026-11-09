Лео Турини: каковы дальнейшие планы Ferrari?

Итальянский журналист и большой поклонник Ferrari Лео Турини в новой колонке вернулся к словам президента Ferrari Джона Элканна, который несколько лет назад заявил, что в 2026-м Скудерия окажется на вершине Формулы 1. Теперь журналист задаётся вопросом, понимают ли в руководстве команды, что делать дальше.

Я ничего не имею против Ландо Норриса, однако победа Макса Ферстаппена, стартовавшего в Интерлагосе из конца пелотона, безусловно, стала бы подвигом, достойным Сенны!

Наблюдая за празднованием победы Mercedes в Кубке конструкторов, который немецкий производитель не выигрывал с 2021 года, я невольно вспомнил слова Джона Элканна, произнесённые несколько лет назад. Кажется, это было в 2022-м.

Тогда президент Ferrari совершенно добровольно заявил: «К 2026 году мы снова будем на вершине мирового автоспорта. Запомните эту дату!»

«Ну да, конечно», – заметил бы мой любимый герой комиксов Мистер Но.

Сегодня было бы слишком легко заявить, что пророчества следует оставить очередным Нострадамусам или магу Отельме, ведь мы живём в эпоху мемов и социальных сетей. Но я не намерен добивать Элканна. Когда внук Джанни Аньелли произносил эти слова, он был совершенно искренен.

Тем не менее всё произошло иначе. Теперь мы убеждаем себя в том, что Ferrari не смогла полностью раскрыть свой потенциал — и это ещё очень мягкая формулировка — из-за мокрой трассы, дождя и других обстоятельств. Мы снова повторяем одну и ту же историю. Вернее, я рассказываю её своим четырём читателям!

Побеждают другие: сначала Mercedes, затем Red Bull, а теперь и McLaren. Мы, болельщики Ferrari, начиная с рядового поклонника, к которым отношу себя и я, и заканчивая президентом Элканном, продолжаем искать объяснения. Заодно утешаем себя надеждой, что рано или поздно чёрная полоса закончится, а злые чары рассеются.

Время от времени мы даже обращаемся к теориям заговора: мол, другие просто жульничают! И что тут скажешь? Мало того что мы постоянно проигрываем, так нас ещё и принимают за дураков?!

Тем временем мы развлекаемся выяснением отношений между Хэмилтоном и Леклером. Но ради чего? Мы вообще осознаём, что второе место в чемпионате мира займёт Ферстаппен, который ещё в начале лета выступал на машине, у которой буквально всё разваливалось на ходу?

Вопрос: Неужели так можно продолжать бесконечно? Конечно, нет.

Есть ли у людей, которые сегодня руководят одним из последних национальных символов Италии — Ferrari, план, программа, проект или хотя бы минимальное представление о будущем команды? Разумеется, речь идёт о Формуле 1.

Хотелось бы услышать ответ.