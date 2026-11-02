«Какая же прекрасная история!» — Лео Турини

Итальянский журналист Лео Турини, известный поклонник Ferrari и Кими Антонелли, дождался праздника на своей улице. Впервые за 73 года чемпионом мира Формулы 1 стал итальянский гонщик. Этому событию Турини посвятил новую запись в блоге, ещё более эмоциональную, чем обычно.

На подиуме в Мексике оказались обладатели двенадцати титулов чемпиона мира. Двенадцати — благодаря Кими.

Мне очень хотелось бы, чтобы на верхнюю ступень подиума вместо торжествующего Ферстаппена поднялся Хэмилтон. Это стало бы идеальным завершением гонки.

Можно представить, какой шум вызвала бы очередная острая дуэль Льюиса с Леклером. На мой взгляд, в той ситуации больше правды всё же было на стороне Льюиса. Он мог победить, но победа досталась не ему.

Мне хотелось бы видеть борьбу гонщиков Ferrari друг с другом, но при этом они должны помнить об интересах команды. К сожалению, сейчас этого не происходит.

А теперь прошу меня простить. Лучше сразу признаться: для такого человека, как я, всегда верившего, что о спорте нужно рассказывать как о большом народном романе, 1 ноября 2026 года навсегда останется одной из самых дорогих сердцу дат. Мне трудно сдерживать эмоции.

Титул чемпиона мира, завоёванный Кими Антонелли под солнцем Мексики, — это не просто ещё одно итальянское имя в списке чемпионов Формулы 1. Это произошло спустя 73 года после триумфа Чиччо Аскари.

В этом титуле есть нечто гораздо большее. Это история становления совсем молодого человека, который своим примером преподаёт важный урок прежде всего своим ровесникам. Как прекрасно сказал Васко Росси, мечтать по-прежнему можно! Но для этого нужно понимать: мечты надо тренировать, а не просто выкладывать в соцсетях!

Кими обладает большим талантом. Он уже прошёл долгий путь, однако впереди его ждёт ещё более длинная дорога. В Mercedes правильно сделали, что поверили в него и вложились в его способности. Но без самоотдачи самого Кими и поддержки здоровой, крепкой семьи ничего бы не получилось. Этот урок выходит далеко за пределы гоночных трасс и возвращает нам веру.

Не стану углубляться в социально-культурные рассуждения. Скажу лишь, что своей мальчишеской непосредственностью Антонелли буквально излучает оптимизм. Какая прекрасная история!

Есть и ещё один важный аспект — магия корней и чувство принадлежности к своей земле. Той самой земле, которая подарила миру двух легендарных людей. Именно о них мне особенно хочется вспомнить на заре новой эпохи в автоспорте и, не побоюсь этого слова, во всём итальянском спорте.

Энцо Феррари, один из величайших итальянцев XX века, наверняка пришёлся бы Кими по душе. На это мне указал Пьеро, сын Энцо. Феррари, вероятно, оценил бы в родившемся в 2006 году парне ту старую, почти забытую страсть, которая объединяет всех, кто испытывает особые чувства к скорости на четырёх колёсах. В этом и заключается настоящая Формула 1 — в неотразимом сочетании человеческого и технологического. Феррари умел мечтать, а его земляк Антонелли только что воплотил одну из этих мечтаний.

Завершу эти строки воспоминанием об улыбке ещё одного уроженца Эмилии, ещё одного великого итальянца. Я долго боялся, что никогда не смогу их написать. Этот человек пытался сделать то, что теперь удалось Кими.

23 октября Алессандро Дзанарди исполнилось бы шестьдесят лет. Он также является частью пути Антонелли и незримо присутствует в этой истории. И это правда.