Лео Турини: Ferrari явно не помешал бы штатный метеоролог

Известный итальянский журналист Лео Турини представил собственный разбор итогов Гран При Бахрейна, который состоялся на малайзийском автодроме в Сепанге…

Коротко остановлюсь на нескольких ключевых эпизодах. Прежде всего очевидно, что Ferrari не помешал бы собственный метеоролог. Кими Антонелли, которого называют нашим Гарри Поттером из Болоньи, на этот раз обошёлся без какого-либо волшебства. Похоже, именно в Малайзии он сделал важнейший шаг к чемпионскому титулу.

Кими вновь оказался в центре внимания, а его старт произвёл большое впечатление. Однако затем обстоятельства сложились в его пользу: единственный настоящий соперник в борьбе за чемпионство был вынужден прекратить гонку.

Всего за несколько километров до финиша на Mercedes Джорджа Расселла отказала силовая установка. Это серьёзный знак. Можно постучать по дереву, металлу — да по чему угодно, но складывается впечатление, что до титула новому кумиру итальянской молодёжи остался всего один шаг.

Готов заявить прямо сейчас: возможно, в произошедшем есть определённая символика. Всё случилось в тот день, когда Макс Ферстаппен вновь поднялся на высшую ступень подиума. Голландец никогда не скрывал тёплого отношения к Кими. Вероятно, он замечает в Антонелли черты, которые сближают двух представителей разных гоночных поколений.

Как бы то ни было, победа Ферстаппена стала прекрасным достижением. Думаю, со мной согласятся все настоящие любители автоспорта, не ослеплённые болельщицкими пристрастиями. Макс — настоящий Чемпион с большой буквы, который целую эру доминировал в Формуле 1.

Тем, кто интересуется технической стороной спорта, стоит напомнить: команда Red Bull впервые выиграла гонку на машине с двигателем собственного производства. Это также важный успех. Когда-то многие скептически относились к решению Кристиана Хорнера выбрать корпорацию Ford в качестве технологического партнёра. Но его интуиция не подвела.

Вероятно, теперь Хорнер пытается предложить свои услуги Ferrari, однако, судя по всему, уже получил отказ. Перейдём к Скудерии. Льюис Хэмилтон провёл гонку феноменально! Речь идёт о гонщике, которому уже за сорок и который из-за необдуманного выбора резины оказался почти в самом хвосте пелотона. Несмотря на это, он добился великолепного результата, вернулся на подиум и финишировал впереди своего напарника Шарля Леклера.

Итог этих событий точно передают нынешние настроения поклонников Скудерии: «Эх, Ferrari всё время чего-то не хватает!» В этот раз у болельщиков нет оснований обвинять гонщиков. Механики, работавшие с красными машинами на пит-лейн, также действовали достаточно эффективно. Зато прогноз погоды, которым располагал Фредерик Вассёр, оказался явно ошибочным. В Mercedes и Red Bull выбрали для старта промежуточную резину, тогда как Хэмилтон и Леклер выехали на мокрую трассу в неподходящей «обуви».

Наконец, нельзя не вспомнить Фернандо Алонсо. 23 года назад он стартовал в Малайзии с поула. Нужно ли после этого что-то добавлять?..