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Лео Форнароли присоединится к McLaren Hypercar Team в качестве гонщика

Прошлогодний чемпион Формулы 2 Леонардо Форнароли дебютирует в WEC за McLaren Hypercar Team и выступит в 24 часах Ле-Мана в следующем сезоне.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.10.2026, 14:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

McLaren Racing объявила, что Леонардо Форнароли, чемпион Ф2 прошлого года и нынешний резервный гонщик McLaren, в следующем сезоне будет выступать в WEC за McLaren Hypercar Team. Кроме того, итальянец примет участие в «24 часах Ле-Мана».

В пресс-службе McLaren отметили, что 21-летний гонщик сочетает скорость, интеллектуальные способности и опыт побед. Эти качества должны помочь новой команде, которая в следующем сезоне впервые выступит в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Лео Форнароли: «Я очень рад присоединиться к McLaren Hypercar Team, мне предстоит подняться на новую, невероятно интересную ступень карьеры, и я очень рад, что благодаря работе в качестве резервного гонщика команды McLaren в Формуле 1 передо мной открылась такая возможность.

Я рад, что, принимая этот новый вызов, в следующем году продолжу выполнять и обязанности резервного гонщика.

Представлять McLaren в WEC и выступить в «24 часах Ле-Мана» – для меня огромная честь, и я готов максимально выложиться в этом новом качестве. Я благодарен молодёжной программе McLaren за поддержку на протяжении всей моей карьеры…»

Джеймс Баркли, руководитель McLaren Hypercar Team: «Лео – исключительно талантливый гонщик. Он выиграл титул в Формуле 3, и это уже было значительным достижением, после чего с первой попытки стал чемпионом Формулы 2, что свидетельствует о настоящем гоночном таланте.

Его скорость, стабильность и зрелость в столь юном возрасте помогли ему многого добиться в молодёжных категориях, и благодаря этим качествам он прекрасно дополнит нашу команду».

Таким образом, Форнароли станет четвёртым гонщиком McLaren Hypercar Team. Ранее команда сообщила о контрактах с Миккелем Йенсеном, Лоренсом Вантуром и Алексом Линном.

Источник

Леонардо Форнароли (2)McLaren (897)

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