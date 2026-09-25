Лэнс Стролл о сложностях управления болидом: «Управлять нашей машиной непросто»

В Баку оба гонщика Aston Martin завершили квалификацию уже в первой части. На длинной прямой автомобилям не хватает мощности моторов Honda.

Фернандо Алонсо (19-й): «Сегодня было непросто из-за ветра, но это обычно для Баку, а условия для всех равны.

Я доволен своим выступлением и прогрессом по сравнению с первыми тренировками. К сожалению, мы теряем много времени на прямых, что завтра очень осложнит нам гонку. Мы продолжаем работу и постараемся собрать максимум информации о машине в завтрашней гонке».

Лэнс Стролл (21-й): «В Баку нам не хватает не только мощности, но и прижимной силы. Такая у нас машина – управлять ей непросто. Мы пытаемся все наладить, но сегодня позитивных моментов не так много.

Из-за штрафов мы стартуем с последних мест, остаётся только надеяться, что в гонке появятся какие-то возможности отыграться».