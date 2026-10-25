Лэнс Стролл начнёт гонку в Остине с пит-лейна

В воскресенье, перед началом Гран При США, Aston Martin заменила на машине Лэнса Стролла ряд элементов силовой установки.

В распоряжении канадского гонщика оказались шестой двигатель внутреннего сгорания, седьмая турбина, восьмой накопитель энергии, седьмой блок управляющей электроники и девятый блок периферийных элементов силовой установки. По всем перечисленным компонентам команда превысила разрешённое на сезон количество.

Также механики Aston Martin перенастроили подвеску автомобиля Лэнса Стролла, нарушив режим «закрытого парка». В результате гонщик начнёт гонку в Остине с пит-лейн.