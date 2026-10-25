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Лэнс Стролл начнёт гонку в Остине с пит-лейна

Лэнс Стролл стартует с пит-лейн на Гран При США: Aston Martin превысила лимит компонентов силовой установки и нарушила режим закрытого парка.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.10.2026, 19:52·1 мин
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Фото: F1news.ru

В воскресенье, перед началом Гран При США, Aston Martin заменила на машине Лэнса Стролла ряд элементов силовой установки.

В распоряжении канадского гонщика оказались шестой двигатель внутреннего сгорания, седьмая турбина, восьмой накопитель энергии, седьмой блок управляющей электроники и девятый блок периферийных элементов силовой установки. По всем перечисленным компонентам команда превысила разрешённое на сезон количество.

Также механики Aston Martin перенастроили подвеску автомобиля Лэнса Стролла, нарушив режим «закрытого парка». В результате гонщик начнёт гонку в Остине с пит-лейн.

Источник

Aston Martin (682)FIA (595)Лэнс Стролл (206)

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