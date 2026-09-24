Лэнс Стролл признал: «Мы знаем, что машине не хватает скорости»

В четверг в Баку Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо установили новые элементы силовой установки. Канадец выполнил запланированную программу и завершил день с 21-м результатом.

Во второй сессии его напарник проехал лишь девять кругов. После этого команда обнаружила утечку масла, и тренировка для Алонсо завершилась. Как и после предыдущего этапа, пресс-служба Aston Martin не опубликовала комментарий Фернандо по итогам дня.

Лэнс Стролл (21-й): «Сегодня мы проехали много кругов и собрали максимум возможной информации. Вечером мы продолжим улучшать машину, и я надеюсь, что благодаря этому завтра окажемся на более высоких позициях.

Мы знаем, что машине не хватает скорости, и из-за штрафов за замену компонентов силовой установки мы стартуем с последних позиций. Мы сосредоточены на том, чтобы выжать максимум из уик-энда и постараемся максимально использовать любые возможности, которые только откроются перед нами».

Майк Крак, гоночный директор: «Мы собрали полезную информацию в сегодняшних тренировках, но команда заранее знала, что на этой трассе нам придётся сложнее, чем соперникам. Вместе с Honda мы согласились, что этот этап лучше всего подходит для установки некоторых новых элементов силовой установки, и приняли это решение.

В середине второй тренировки на машине Фернандо возникла утечка масла, из-за чего ему пришлось сократить программу работы на трассе. Вечером мы всё проверим и постараемся устранить неполадки к завтрашней тренировке».