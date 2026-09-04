Лэнс Стролл заявил о нехватке мощности двигателя

Во второй сессии свободных заездов Гран При Италии Фернандо Алонсо показал 19-й результат, а Лэнс Стролл — 22-й. Пресс-служба Aston Martin не стала приводить комментарий Алонсо по итогам дня. Вместо него свои оценки дали Стролл и Педро де ла Роса.

Лэнс Стролл (22-й): «Сегодня всё прошло примерно так, как мы и ожидали. Нам ещё нужно многое улучшить, особенно это касается плавности работы силовой установки и её мощности.

Машина не так быстра, как нам хотелось бы видеть, поэтому предстоит ещё много работы. Если реально оценивать ситуацию, то команду ждёт сложный уик-энд, но мы продолжим работать и посмотрим, каких результатов сможем добиться».

Педро де ла Роса: «Сложный день, но мы знали, что этап в Монце будет непростым для нашей команды. Мы выполнили запланированную программу, оценили все составы шин, поработали с аэродинамикой, а также провели короткие и длинные серии кругов, чтобы понять, как меняется износ шин.

На машине Фернандо возникла проблема с электрикой, из-за чего он позже начал работу во второй тренировке. Лэнс смог проехать достаточно много кругов, и мы собрали ценные данные. Команда продолжает работать, чтобы провести оставшуюся часть уик-энда максимально эффективно».