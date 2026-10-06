В США обнаружили Lexus-рекордсмен: он продемонстрировал уникальную выносливость

Гибридный Lexus CT200h преодолел более 1.6 миллиона километров и по-прежнему остается исправным. Об этом сообщает портал Авто Свит.

Кому принадлежит машина-рекордсмен?

Синий Lexus CT200h 2014 года выпуска принадлежит Надеру Ассааду из США. Владелец работает курьером доставки на собственном автомобиле и регулярно совершает дальние поездки. В среднем за день он проезжает около 480-500 километров, однако иногда этот показатель достигает 800 км.

За более чем 10 лет эксплуатации в таком режиме автомобиль прошел свыше миллиона миль, или 1.6 миллиона километров. Это примерно в четыре раза больше расстояния между Землей и Луной. В среднем за год владелец проезжал около 160 тысяч километров.

Что у рекордсмена под капотом?

Гибридный автомобиль оснащен атмосферным бензиновым двигателем объемом 1.8 литра, который работает в паре с электромотором, тяговой батареей и планетарной трансмиссией. Общая мощность силовой установки составляет 136 л.с. Она не предназначена для рекордов скорости, зато обеспечивает плавное движение, экономичный расход топлива и низкую нагрузку на основные агрегаты.

По сути, эта силовая установка стала дальнейшим развитием системы, использовавшейся в Toyota Prius третьего поколения. В свое время она продемонстрировала высокую надежность, поэтому ее адаптировали для других моделей Toyota и Lexus, в частности для CT200h.

Электродвигатель также сыграл важную роль, снизив нагрузку на ДВС и взяв на себя работу при начале движения. Однако наибольшую выносливость продемонстрировал именно бензиновый мотор. Поскольку автомобиль часто преодолевал большие расстояния, двигатель работал регулярно и интенсивно, показав результат, редкий даже для дизельных собратьев.

Как часто приходилось ремонтировать автомобиль?

Список ремонтных работ, которым поделился владелец, оказался удивительно небольшим, особенно с учетом рекордного пробега. В автомобиле меняли водяной насос и термостат — это стандартные процедуры для такого двигателя. Кроме того, в разное время выходили из строя подшипник переднего водительского колеса, клаксон, корпус масляного фильтра и глушитель.

Самой серьезной проблемой Надер назвал прокладку головки блока цилиндров, которую пришлось менять дважды. Подобная неисправность часто возникает на силовых установках 1.8 Hybrid, особенно если владелец не обращает внимания на ранние проблемы с системой рециркуляции отработанных газов.

Также на автомобиле пришлось заменить тяговую батарею. Впрочем, она износилась не столько из-за высоких нагрузок, сколько из-за ошибки механика, который долгое время не запускал двигатель во время ожидания запчастей. В результате аккумулятор глубоко разрядился, что и привело к необходимости его замены.

Особенности ухода за рекордсменом

Пробег в 1.6 миллиона километров стал возможен благодаря тому, что владелец дисциплинированно менял все технические жидкости, фильтры и свечи зажигания. Он также проводил ротацию колес и периодически сдавал отработанное машинное масло на анализ. Это позволяло заранее выявлять первые признаки неисправностей и оценивать состояние двигателя без его разборки.

Проблема с одометром

Надер Ассаад столкнулся и с курьезной проблемой. Японские инженеры, очевидно, не рассчитывали на такую выносливость автомобиля, поэтому установили на CT200h одометр с 6 цифровыми полями. Когда показатель достиг значения 999 999 миль, одометр остановился и перестал отображать реальный пробег. В официальном дилерском центре бренда сообщили, что решить проблему можно заменой табло или перепрограммированием блока управления.

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Фото: Avtomir.ua