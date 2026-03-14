Леклер: Приятно видеть, что по темпу мы сопоставимы с Mercedes

В спринте Гран При Китая развернулась яркая борьба между Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном. Оба пилота не только соперничали друг с другом, но и на старте сумели навязать конкуренцию лидеру гонки Джорджу Расселлу. Представители Ferrari выразили удовлетворение скоростью своих болидов, отметив, что смогли достойно противостоять Mercedes.

Шарль Леклер, финишировавший вторым, поделился впечатлениями от гонки: «Во время спринта было важно внимательно следить за состоянием шин, но в целом я остался доволен. Наша скорость позволила мне и Льюису устроить борьбу друг с другом, из-за чего я немного отстал от Джорджа, и было сложно его догнать. Тем не менее, приятно отметить, что наш темп по ходу гонки оказался сопоставим с Mercedes, чего не было в квалификации. Сегодня я доволен машиной.

После рестарта шины были чуть холоднее, чем я ожидал. Когда Джордж заблокировал колёса, я подумал, что это отличный шанс выйти вперёд. Я решил действовать более агрессивно с педалью газа, но сцепление задних шин оказалось таким же, как у Джорджа. В этот момент я едва не потерял контроль, но мне повезло. На выходе из последнего поворота сцепления также не хватало».

Льюис Хэмилтон, занявший третье место, прокомментировал свой результат: «Отличная работа. Хочу поблагодарить команду за возможность побороться с Mercedes за лидирующие позиции. С первых кругов на прямых шла упорная борьба, иногда даже слишком интенсивная, но в целом было интересно. В результате левая шина быстро износилась, и мне не удалось удержать позицию.

Наша машина стала заметно лучше по сравнению с прошлым сезоном. Я принимал участие в её разработке, и мне она теперь больше по душе. Конечно, разочаровывает завершить гонку третьим после того, как лидировал, но завтра я постараюсь выступить ещё сильнее».