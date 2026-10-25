«Я уже побеждал в Остине с четвёртого места», — напомнил Леклер.

В пятницу лучшим на тренировках был Шарль Леклер. Утром в субботу первое время показал Льюис Хэмилтон, однако в квалификации гонщики Ferrari заняли лишь четвёртое и пятое места.

Шарль Леклер (4-й): «Я не думаю, что мы оказались позади потому, что соперники что-то изменили между сессиями. Мы потеряли позиции из-за собственных проблем, и в основном это связано с шинами.

В финале облаков стало больше, температура трассы снизилась на один-два градуса, а для нас это было как день и ночь – уже на круге выезда из боксов я почувствовал, что у нас проблемы.

Жаль, что это произошло в финале. Я твердо уверен, что у нас был темп, позволяющий бороться в лидирующей группе, но, к сожалению, снова не получилось.

Есть ли у нас шансы на победу? Кажется, когда я в прошлый раз стартовал здесь с четвертого места, я выиграл, надеюсь, завтра смогу повторить.

Главное – хорошо стартовать, а затем правильно расположить машину и постараться предвидеть, что произойдёт в первом повороте – там может быть множество разных сценариев. Если всё сделать верно, здесь можно добиться гораздо большего, чем на любой другой трассе, так что я с нетерпением жду старта».

Льюис Хэмилтон (5-й): «Ночью мы серьёзно поработали, машина была быстра в утренней тренировке, потом в первой и второй части квалификации. Было ощущение, что мы в гуще борьбы.

В финале машина тоже была в порядке. Мы не вносили никаких изменений. Машина не стала хуже, но соперники каким-то образом смогли прибавить. Не знаю, в чём дело.

Отставание в мощности от Red Bull и Mercedes по-прежнему велико. Наша машина не уступает им в поворотах, но мы теряем скорость на прямой.

Но стартовая позиция в Остине – это ещё не всё. Впереди длинная гонка. В пятницу износ шин оказался большим, чем ожидалось. Надеюсь, в воскресенье машина будет в порядке. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы прессинговать соперников. Опередить Red Bull и Mercedes будет непросто, но завтра мы выложимся на все сто».