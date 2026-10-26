Леклер уверен: «В этом году у нас ещё будет шанс на победу»

Шарль Леклер занял второе место в Остине и положительно оценил выступление команды и скорость Ferrari.

Вопрос: Шарль, это была отличная гонка с агрессивным пилотажем. Вы получили удовольствие?

Шарль Леклер: Да, мне понравилось. Старт получился интересным, потом борьба с Ландо и Максом. Это одна из тех гонок, когда в кокпите не скучно, когда всё время есть за что бороться.

По ходу заезда Леклер даже начал рассчитывать на победу после того, как увидел стратегию Кими с одним пит-стопом. Однако ожидаемых проблем у соперника не возникло.

В какой-то момент я даже подумал, что могу победить, когда увидел, что Кими выбрал стратегию с одним пит-стопом. По нашим расчетам, в конце гонки у него должны были возникнуть сложности. В итоге особых проблем у него не было, но гонка получилась интересной. Жаль только, что не удалось победить. Не хватило совсем немного.

Вопрос: Стратегию с двумя пит-стопами вы изначально планировали использовать?

Шарль Леклер: Да. Думаю, в этом плане мы с Red Bull примерно одинаково видели ситуацию. Для нас стратегия с двумя пит-стопами была оптимальным вариантом.

Вопрос: Как проходила борьба с Максом на первом круге?

Шарль Леклер: Это было интересно. Я хорошо стартовал, но не хотел слишком поздно тормозить перед первым поворотом, чтобы сохранить возможность для манёвра на выходе. Льюис подобрался очень, очень близко, и тогда я потратил чуть больше заряда батареи, чтобы пройти бок о бок с Максом в 3, 4 и 5 поворотах. Я не совсем понимал, чем всё закончится, борьба получилась плотной, но было весело.

Вопрос: Что можете сказать о последнем отрезке на Hard? На нём вы были невероятно быстры.

Шарль Леклер: Да, шины Hard в гонке сработали здорово, позволяли атаковать. Я хотел попробовать угнаться за Кими и постоянно спрашивал у инженера, какой у него темп, но, наверное, был слишком оптимистичен. Видимо, я потерял слишком много времени в борьбе с Максом и Ландо. Впрочем, даже на свободной трассе я вряд ли смог бы его быстро догнать. В этой гонке он был слишком быстр.

Вопрос: С учётом скорости машины не кажется ли вам, что победа была упущена?

Шарль Леклер: На тренировках мы были очень быстры, но в финале квалификации оказалось неожиданно сложно вывести шины в рабочий диапазон. Вероятно, именно там мы упустили шанс на победу. Если оценивать уик-энд в целом, я думаю, что нам просто не хватает стабильности.

Вопрос: В последние недели Ferrari прибавила в скорости. Что изменилось к лучшему и удастся ли превратить этот прогресс в победы?

Шарль Леклер: Сложно предсказать, разница в скорости между машинами сильнейших команд очень невелика. Многое зависит от новинок, которые соперники привезут на оставшиеся этапы. Но ощущения от машины становятся всё лучше и лучше.

Леклер отметил, что за последние этапы ему удалось лучше понять особенности машины и найти подходящие настройки.

Эти машины очень специфичны и уникальны, есть ощущение, что на последних двух-трёх этапах я открыл для себя что-то новое, в частности – в настройках машины под свой стиль пилотирования. Мы действительно сделали шаг вперёд, сейчас я чувствую себя гораздо комфортнее за рулём и надеюсь, что это вскоре приведёт к победе. В Сингапуре и в Остине мы были близки к победе, так что я уверен – в этом году у нас ещё будет шанс выиграть гонку.