На пресс-конференции FIA в Катаре Шарль Леклер ответил на вопросы о столкновении с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при в Лас-Вегасе. Гонщик Ferrari сообщил, что в команде обсудили инцидент и признали недопустимым столкновение между напарниками.

Шарль Леклер: «Фредерик уже поговорил со мной по радио и сказал, что хочет обсудить всё после гонки. Мы с Льюисом оба очень сильные гонщики, и каждый хочет финишировать впереди другого, так что нам нужно найти решение этой проблемы. Но я не собираюсь раскрывать подробности, да и не имею на это права.

Мы с Льюисом уже обсуждали, как решить эту проблему. За пределами трассы у нас очень хорошие отношения, но в то же время в Лас-Вегасе проблема возникла снова, и подобные эпизоды случались и раньше. Поэтому нам нужно найти другое решение. Больше я ничего добавить не могу, но мы не можем допускать столкновений между напарниками.

Я бы не сказал, что сейчас в команде хорошая атмосфера. В данный момент никто не испытывает особой радости, поэтому нам нужно изменить ситуацию к лучшему и найти решение этой проблемы. Если в следующем сезоне мы будем бороться за титул, то нам будет ещё важнее найти решение, которое устроит нас обоих.

За произошедшее в Лас-Вегасе я взял ответственность на себя. Конечно, я согласен с тем, что недопустимо, когда две машины Ferrari сталкиваются друг с другом. Но я больше не хочу возвращаться к тому столкновению. Я хочу смотреть вперёд и не хочу снова обсуждать тот эпизод».

Отвечая на вопрос о наличии в контракте статуса первого номера, Шарль Леклер заявил: «Обычно я никогда не раскрываю условия своего контракта, но считаю, что об одном моменте важно сказать – в моём контракте вообще нет пункта о статусе первого номера.

Я люблю эту команду и сделаю всё, что в моих силах, чтобы вернуть её на вершину. Я уверен, что в ближайшие годы у Ferrari будут все возможности, чтобы добиться успеха».