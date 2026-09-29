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Леклер случайно раскрыл подробности о двигателе Ferrari

Шарль Леклер случайно раскрыл, что в Гран При Азербайджана использовал новую версию силовой установки Ferrari, вызвав обеспокоенность пресс-службы команды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
29.09.2026, 12:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Похоже, Шарль Леклер случайно сообщил журналистам сведения, которые в Ferrari предпочли бы сохранить в тайне.

После завершения Гран При Азербайджана представители Sky Italia поинтересовались у гонщика, какая версия силовой установки использовалась на его машине в Баку — ADUO1 или ADUO2.

«У меня последняя версия», – ответил Шарль Леклер. Стоявшая рядом сотрудница пресс-службы команды заметно обеспокоенно покачала головой, явно показывая, что монегаск сказал лишнее.

«Не знаю, не сказал ли я сейчас что-то, чего не должен был говорить, – с улыбкой добавил Леклер. – Я думал, вы это знаете!»

В гонке в Баку Леклеру явно не хватало мощности по сравнению с болидами Mercedes и Red Bull Racing. Поэтому подтверждение использования на его машине модернизированной силовой установки, которая должна была уменьшить дефицит мощности, едва ли станет поводом для оптимизма в Ferrari.

Источник

Шарль Леклер (313)Ferrari (1043)

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