Леклер о ситуации после Монцы: «Шума после Монцы непропорционально много»

Шарль Леклер не считает, что вокруг небольшого инцидента на первом круге Гран При Италии стоит поднимать такой шум. Во время эпизода гонщики Ferrari не смогли поделить место на трассе: Льюис Хэмилтон попытался обойти напарника в 1-м повороте, а Леклер, отражая атаку семикратного чемпиона мира, действовал достаточно агрессивно. После этого британец сообщил команде по радио, что напарник вытолкнул его на обочину.

Шарль Леклер: «Разумеется, я знаю, что зашёл слишком далеко, и признал это в разговоре с Льюисом. По-моему, совершенно очевидно, как мы можем действовать на трассе, а чего делать не стоит, когда идёт борьба за позицию. Но я не хочу даваться в подробности нашего разговора.

Могу лишь сказать, что всё это совершенно не сказалось на наших хороших отношениях и не помешает команде двигаться вперёд. А это для меня важнее всего.

Конечно, поскольку мы выступаем за Ferrari, то если и есть гонка, на которой не хочется допускать подобных инцидентов, то это этап в Монце. И когда такого рода вещи происходят на нашем домашнем Гран При, это вызывает крайне резкую реакцию.

Хотя если посмотреть эту гонку со стороны, то там были разборки и между гонщиками других команд, однако обсуждают только нас с Льюисом – я считаю, что это неправильно. Впрочем, это не значит. что мы всё делали идеально, достаточно вспомнить мои действия во 2-м повороте. Но после финиша, когда я увидел, как всё выглядело, я сразу объяснился с Льюисом.

Сейчас мне приходится осторожно выбирать выражения, но я не делаю вид, что случившееся тогда не стоит внимания. Повторюсь: поскольку Льюису пришлось выехать за пределы трассы, я не должен был допускать подобных действий. Но шума из-за того эпизода непропорционально много по сравнению с реакцией на инциденты между напарниками в других командах».

Отвечая на вопрос о последствиях аварии, произошедшей на втором круге Гран При Италии, Леклер сказал: «Она действительно была серьёзной – вероятно, такое впечатление она произвела на тех, кто видел её со стороны, но и я это почувствовал. Хочу сказать, что иногда инцидент кажется довольно опасным только со стороны, тогда как изнутри кокпита всё более-менее нормально. Но на этот раз, выбравшись из машины, я чувствовал себя неважно.

Впрочем, это просто из-за силы удара. Я хочу сказать, что прошёл множество проверок, и в первые несколько дней было немало разного рода медицинских процедур, прежде всего это было связано с небольшими последствиями для мышц шеи – но полагаю, это обычное дело. Сейчас я в порядке».