«Сегодня мы просто недостаточно быстры», — заявил Леклер.

Гонщики Ferrari остались недовольны итогами квалификации в Сингапуре. Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон выбрали разные тактические планы, однако побороться за поул им не удалось.

Шарль Леклер (3-й): «У нас был другой план, чем у соперников. По-моему, они проехали два медленных круга между попытками, а я только один. Но это не должно служить оправданием. Думаю, что в плане скорости за последние три-четыре этапа мы немного отстали.

Сегодня мы просто недостаточно быстры, чтобы бороться с ними, но я чувствую, что у машины есть потенциал. Возможно завтра, после того, как мы всё настроим, мы сможем быть в числе претендентов на поул.

Третье место – неплохая позиция для старта, хотя на этой трассе лучше стартовать первым. Обгонять здесь очень сложно. Но посмотрим. В конце концов, это всего лишь квалификация к спринту».

Льюис Хэмилтон (6-й): «Мы выбрали другой план и, кажется, допустили ошибку. Это был мой выбор, но дело не в этом. На быстром круге возникла сильная избыточная поворачиваемость. Возможно, задние шины были не готовы или перегревались. Сложно сказать. На шинах Soft баланс изменился. Хорошее сцепление было только спереди, а сзади его не было вовсе.

В первых двух сессиях на Medium у меня был хороший темп, а в финале по какой-то причине не удалось выжать максимум».