Леклер о новинках: «Новинки сработали так, как мы ожидали»

В пятницу в Остине Шарль Леклер дважды оказался во главе протокола. По итогам дня он положительно оценил работу новинок.

Шарль Леклер (1-й): «Новинки сработали именно так, как мы ожидали, ощущения в кокпите были хорошими, но не стоит спешить с выводами – в субботу соперники наверняка прибавят.

Кими и Макс уже очень быстры, они будут в числе лидеров и в квалификации. Мы сосредоточимся на работе – посмотрим, каким окажется результат».

Льюис Хэмилтон (4-й): «Не самый простой день. Мы попробовали другой подход к настройкам, но мне не было комфортно в машине, особенно на кочках. Шарль показал, что у нас есть скорость, теперь нужно найти подходящие настройки.

Тренировки — это всегда хорошая возможность попробовать что-то новое, лучше понять машину. Вечером мы поработаем с командой и решим, как завтра добиться большего».