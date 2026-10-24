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Леклер о новинках: «Новинки сработали так, как мы ожидали»

Шарль Леклер возглавил обе тренировки в Остине, оценил новинки Ferrari и предупредил о прибавке соперников, а Льюис Хэмилтон рассказал о проблемах с настройками.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.10.2026, 04:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

В пятницу в Остине Шарль Леклер дважды оказался во главе протокола. По итогам дня он положительно оценил работу новинок.

Шарль Леклер (1-й): «Новинки сработали именно так, как мы ожидали, ощущения в кокпите были хорошими, но не стоит спешить с выводами – в субботу соперники наверняка прибавят.

Кими и Макс уже очень быстры, они будут в числе лидеров и в квалификации. Мы сосредоточимся на работе – посмотрим, каким окажется результат».

Льюис Хэмилтон (4-й): «Не самый простой день. Мы попробовали другой подход к настройкам, но мне не было комфортно в машине, особенно на кочках. Шарль показал, что у нас есть скорость, теперь нужно найти подходящие настройки.

Тренировки — это всегда хорошая возможность попробовать что-то новое, лучше понять машину. Вечером мы поработаем с командой и решим, как завтра добиться большего».

Источник

Льюис Хэмилтон (466)Шарль Леклер (323)Ferrari (1081)

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