Леклер не считает команду фаворитом на предстоящем уик-энде: «Не могу согласиться, что мы фавориты в этот уик-энд»

Шарль Леклер высказался о предположении, что Ferrari считается фаворитом предстоящего уик-энда. Пилот отреагировал на это мнение неоднозначно и отметил, что не может полностью с ним согласиться.

Шарль Леклер: «Кто те люди, которые так считают? Я таких не знаю. Хотя, если честно, мне кажется, что по скорости мы приближаемся к лидерам и постепенно набираем обороты.

Полагаю, в Сингапуре и Остине мы в полной мере раскрыли потенциал машины, и я был более-менее доволен темпом, который мы показали. Однако не могу согласиться с тем, что именно мы фавориты в этот уик-энд. Полагаю, на любой трассе фаворитом остаётся команда Mercedes.

Red Bull в последнее время тоже выступает очень сильно. Но если мы в максимальной степени используем все наши возможности, то я надеюсь, что мексиканский уик-энд может сложиться отлично. Как мы уже видели, прежде всего это может обеспечить оптимальный подход к настройками нашей машины.

Перед квалификацией очень сложно всё сделать правильно, но если всё-таки удастся, то думаю, что шанс у нас есть. Но для этого всё надо сделать идеально».

Леклер пока занимает 5-е место в личном зачёте. При этом от Джорджа Расселла, который находится на втором, его отделяют всего 9 очков. Шарль также ответил на вопрос о том, насколько для него важно итоговое место по результатам сезона:

«Не так уж важно, хотя полагаю, все понимают, что второе место лучше третьего, а третье лучше четвёртого. При этом мы просто стараемся добиться максимально возможных результатов. Для меня важнее всего как можно лучше проводить каждую гонку и пытаться вступить в спор за победу хотя бы на каких-то трассах.

Если это у нас получится, тогда 2-е место по итогам чемпионата будет естественным финалом. Если нет, то вряд ли можно будет рассчитывать на 2-е место. Но не могу сказать, что я так уж сильно стремлюсь стать вице-чемпионом».