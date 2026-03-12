Главная Новости Ferrari Леклер: Надеюсь, мы способны навязать борьбу Mercedes
Леклер: Надеюсь, мы способны навязать борьбу Mercedes

Шарль Леклер рассказал о подготовке Ferrari к этапу Формулы-1 в Шанхае, оценил отставание от Mercedes и подчеркнул важность квалификации спринта.
Иннокентий Петров
12.03.2026, 11:01·2 мин
Фото: F1news.ru

Шарль Леклер сдержанно оценивает перспективы на предстоящем этапе Формулы-1 в Шанхае. Гонщик Ferrari поделился своим мнением накануне старта гоночного уик-энда, который впервые за долгое время пройдет в Китае и будет сопровождаться спринт-гонкой.

Пилот отметил, что сохраняет надежду на конкурентоспособность команды в борьбе с Mercedes, однако признает: чтобы сократить отставание от соперников, предстоит выполнить значительный объем работы. В частности, Леклер обратил внимание на итоги квалификации в Мельбурне, где Ferrari уступила Mercedes восемь десятых секунды. По его словам, эта разница оказалась слишком большой, но частично объясняется тем, что в Австралии команде не удалось полностью раскрыть потенциал болида. Леклер выразил надежду, что в Китае ситуация улучшится, хотя преимущество Mercedes все еще остается существенным.

Гонщик подчеркнул, что подготовка к этапу в Шанхае велась особенно тщательно. Новое поколение машин требует от инженеров и пилотов максимальной концентрации, а этап с форматом спринта увеличивает нагрузку на команду вдвое. По словам Леклера, в условиях ограниченного количества кругов перед квалификацией необходимо использовать каждую возможность для сбора данных и поиска оптимальных настроек.

Леклер также напомнил, что в прошлом сезоне одна тренировка не создавала столь серьезных трудностей. В случае неидеальных настроек команда теряла одну-две десятых секунды на круге. Сейчас, с новым двигателем и изменившимися требованиями к технике, последствия ошибок в настройках могут оказаться гораздо серьезнее — потери могут достигать пяти, шести или даже семи десятых секунды.

В связи с этим Леклер считает единственную свободную тренировку перед квалификацией крайне важной для успешного выступления на этапе.

